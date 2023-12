Jadwal Liga Inggris Pekan 18: Ada Liverpool vs Arsenal

Berikut jadwal Liga Inggris pekan 18, ada pertandingan big match Liverpool vs Arsenal.

Bisnis.com, JAKARTA - Jadwal Liga Inggris pekan ke-18 digelar akhir minggu ini, ada big match Liverpool vs Arsenal yang akan digelar.

Pekan ke-18 Liga Inggris 2023-2024 digelar mulai Jumat (22/12/2023) dini hari hingga Minggu (24/12/2023) malam.

Total ada 9 pertandingan yang akan digelar dalam pekan ke-18 Liga Inggris 2023-2024.

Satu laga yakni Manchester City vs Brentford harus ditunda karena The Citizens mengikuti turnamen Piala Dunia Antarklub 2023 di Arab Saudi.

Pekan ini dibuka dengan laga Crystal Palace vs Brighton & Hove Albion. The Eagles, julukan Crystal Palace, mendapat suntikan motivasi setelah menahan imbang juara bertahan Manchester City 2-2, Sabtu (16/12/2023).

Di sisi lain, Brighton baru saja tunduk dari Arsenal 0-2 pada Minggu (17/12/2023). The Seagulls yang sempat mengejutkan di awal musim kini turun ke posisi 9.

Pada Sabtu (23/12/2023) ada cukup banyak laga yang akan digelar antara lain West Ham United vs Manchester United, Tottenham Hotspur vs Everton, dan Luton Town vs Newcastle United.

Manchester United yang tak merasakan kemenangan dalam 2 laga beruntun, kini harus menghadapi West Ham di kandangnya.

Kedua tim bersaing ketat di tabel klasemen. Manchester United di urutan ketujuh dengan 28 poin, disusul The Hammers yang mengoleksi 27 poin tepat di bawah Setan Merah.

Jika menang atas West Ham, Manchester United bisa naik ke posisi 6 menggeser Newcastle United. Sebaliknya, Manchester United bisa merosot ke urutan 9 karena disalip West Ham dan Brighton.

Tottenham yang sempat menduduki puncak klasemen selama beberapa minggu kini ada di posisi kelima. Mereka bisa mengambil alih posisi 4 dari tangan Manchester City jika menang atas Everton.

Di sisi lain Everton yang terkena pemangkasan 10 poin cukup dengan zona merah. The Toffees butuh tambahan 3 angka untuk setidaknya mengamankan posisi di papan tengah.

Badai cedera yang dialami Newcastle membuat tim ini tampil inkonsisten. Memang The Magpies menang atas Fulham dalam ajang Liga Inggris pekan lalu, namun tim arahan Eddie Howe itu tersingkir dari Piala Liga Inggris usai kalah adu penalti dari Chelsea perempat final.

Newcastle bertekad merapatkan jarak dengan posisi 5 besar (zona Eropa) melalui kemenangan atas tim promosi Luton Town.

Luton Town, di sisi lain, hanya memetik 1 kemenangan dalam 5 laga terakhir. Bahkan dalam tim berjulukan The Hatters ini menelan 3 kekalahan beruntun sebelum kontra Newcastle.

Big match Liverpool vs Arsenal akan digelar pada Minggu (24/12/2023) di Stadion Anfield.

Laga ini menjadi pertemuan tim peringkat kedua melawan tim peringkat pertama di klasemen Liga Inggris.

Liverpool yang baru merampungkan pertandingan Carabao Cup pada tengah minggu ini dihantui kelelahan pemain.

Meski begitu The Reds termotivasi untuk kembali ke jalur kemenangan usai pekan lalu ditahan imbang 0-0 oleh Manchester United.

Sebaliknya Arsenal sudah bangkit dari kekalahan 0-1 dari Aston Villa 2 pekan lalu. The Gunners menjegal Brighton dengan skor 2-0 pada laga terakhir.

Dari segi kebugaran, Arsenal lebih diunggulkan daripada pemain Liverpool yang turun dengan kaki-kaki lelah.

Pekan ke-18 Liga Inggris akan ditutup dengan pertandingan Wolverhampton Wanderers (Wolves) vs Chelsea.

Chelsea yang sudah tak masuk hitungan dalam persaingan gelar juara masih tampil angin-anginan hingga pertengahan musim.

The Blues menelan 3 kekalahan dalam 5 laga terakhir di Liga Inggris. Namun Chelsea punya suntikan motivasi karena melaju ke babak semifinal Carabao Cup 2023-2024.

Tim tuan rumah, Wolves, sebenarnya tak lebih baik dari Chelsea. Mereka hanya mencatat 1 kemenangan dalam 5 laga, 3 partai lainnya berakhir kalah.

Berikut jadwal Liga Inggris 2023-2024:

