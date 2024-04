Jadwal Liga Inggris Pekan 31: Big Match Chelsea vs Manchester United

Berikut jadwal Liga Inggris pekan ke-31, ada big match Chelsea vs Manchester United sebagai penutup.

Bisnis.com, JAKARTA - Jadwal Liga Inggris 2023-2024 pekan ke-31 diwarnai big match Chelsea vs Manchester United sebagai penutup.

Pekan ke-31 Liga Inggris 2023-2024 akan digelar mulai Rabu (3/4/2024) dini hari hingga Jumat (5/4/2024).

Total ada 10 pertandingan yang akan dimainkan pada pekan ke-31 Liga Inggris 2023-2024, dimulai dengan laga Newcastle United vs Everton dan Nottingham Forest vs Fulham.

Hampir bersamaan, ada laga Burnley vs Wolves dan Bournemouth vs Crystal Palace yang juga akan digelar Rabu dini hari.

Derby London West Ham United vs Tottenham Hotspur akan digelar sebagai penutup rangkaian pertandingan pada Rabu dini hari.

Kemudian pada Kamis, ada 3 laga yang digelar, yakni Brentford vs Brighton, Arsenal vs Luton Town, dan Manchester City vs Aston Villa.

Arsenal dan Manchester City menjadi pesaing terkuat untuk menggusur Liverpool dari puncak klasemen. Sementara Aston Villa duduk di posisi keempat dan mengincar tiket ke Liga Champions musim depan.

Liverpool baru akan bertanding pada Jumat dini hari dengan menjamu Sheffield United. Kemenangan akan mengokohkan posisi The Reds di puncak klasemen.

Big match Chelsea vs Manchester United akan menjadi penutup pekan ke-31 Liga Inggris 2023-2024 pada Jumat dini hari.

Manchester United butuh poin untuk setidaknya menembus zona Eropa dengan finis di posisi 5 besar. Adapun Chelsea masih berkutat di papan tengah.

Berikut jadwal Liga Inggris 2023-2024:

