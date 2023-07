Tolak Tawaran Pindah ke Al Nassr, Diaby Lebih Pilih Pindah ke Villa

Bisnis.com, JAKARTA - Penyerang sayap Bayer Leverkusen Moussa Diaby telah menolak tawaran dari klub Arab Saudi Al Nassr untuk bergabung dengan klub Inggris Aston Villa.

Pakar transfer Fabrizio Romano telah mengabarkan bahwa Diaby telah setuju bergabung dengan klub yang kini diasuh oleh Unai Emery tersebut.

“Moussa Diaby ke Aston Villa, here we go! Pemain sayap Prancis baru saja mengatakan ya kepada Villa, dia ingin bergabung dengan proyek Unai Emery, sepak bola PL sebagai prioritas,” tulis Romano melalui Twitter, Jumat.

Biaya kepindahan sang pemain dikabarkan Romano menelan biaya hingga 50 juta euro. Biaya ini meningkat dari tawaran yang diberikan Villa pada Jumat (14/7) sebesar 35 juta euro dengan opsi tambahan.

Juga, penawaran ini melampaui tawaran Al Nassr kepada sang pemain pada Kamis sebesar 43 juta euro dengan opsi tambahan.

“Villa akan membayar biaya lebih dari €50 juta kepada Leverkusen untuk Diaby,” tulis Romano.

Dilansir dari Transfermarkt, pesepak bola 24 tahun itu mengawali kariernya di tim muda Paris Saint-Germain (PSG) U-17 pada 2014/2015.

Diaby berlanjut naik kelompok umur hingga pada Januari 2018 dipinjamkan ke klub Italia FC Crotone. Bersama klub yang kini menghuni divisi tiga Italia itu, Diaby hanya tampil dua kali dan pada Juni 2018 kembali ke PSG.

Pesepak bola berkebangsaan Prancis itu lalu menjadi bagian tim utama PSG pada musim 2018/2019 dimana saat itu ia tampil 34 kali di semua ajang dengan mencetak empat gol dan tujuh assists.

Pada musim itu juga, Diaby memenagkan dua gelar bersama PSG yaitu menjadi juara Liga Prancis dan Trophee des Champions.

Tampil cukup apik bersama tim yang bermarkas di Parc des Princes itu membuat Leverkusen kepincut dan mendatangkannya pada Juli 2019.

Bersama tim yang berkandang di BayArena tersebut, Diaby menemukan performa terbaiknya dengan 49 gol dan 48 assists dari 172 penampilannya di seluruh kompetisi.

Adapun, untuk level tim nasional, Diaby memiliki 10 caps bersama timnas Prancis dengan mencatatkan satu assist kala negaranya menang 8-0 dari Kazakhstan dalam kualifikasi Piala Dunia 2022 Qatar zona Eropa pada November 2021.

Diaby menjadi bagian skuad Les Bleus yang kini diasuh Didier Deschamps saat memenangkan UEFA Nations League 2021.

