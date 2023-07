Prediksi Skor Persib Bandung vs Madura United, Head To Head, Susunan Pemain

Bisnis.com, JAKARTA - Persib Bandung akan melakoni laga perdana di BRI Liga 1 musim ini dengan menjamu Madura United di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (2/7/2023) sore hari.

Kontra Madura, jelas Maung Bandung akan mengincar kemenangan perdana di laga pembuka ini guna membangun mental mereka mengarungi Liga 1 musim ini.

Selain itu, bermain di kandang akan menjadi suntikan semangat para pemain pelatih Luis Milla ini untuk mengamankan poin sempurna.

Di sisi lain, Madura United datang dengan pelatih anyar mereka yaitu Mauricio Souza akan mengincar kemenangan di laga away mereka.

Terlebih, poin sempurna akan membuat mental Laskar Sape Kerab diajang Liga 1 musim ini akan menigkat dengan pelatih baru mereka.

Dalam lima laga terakhir yang mempertemukan keduanya, Persib Bandung memegang tiga kali kemenangan, sedangkan Madura mengemas dua kemenangan.

Head to Head

(20/01/2023) : Madura United 0-1 Persib

(30/07/2022) : Persib 1-3 Madura United

(13/03/2022) : Persib 3-2 Madura United

(04/12/2021) : Madura United 0-1 Persib

(05/10/2019) : Madura United 2-1 Persib

Kabar tim Persib Bandung dan Madura United

Pelatih Persib Luis Milla berusaha membawa timnya menang di laga pertama BRI Liga 1 2023/24 kontra Madura United FC, Minggu (2/7).

Milla dan anak-anak asuhnya telah bekerja keras selama pra musim. Baginya, menang di kandang di Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) adalah harga yang harus ditebus, meski Madura United akan datang dengan perlawanannya.

“Kami sudah bekerja selama pra musim dan sudah memikirkan bagaimana caranya menjadi tim yang kuat di pertahanan dan organisasi. Madura United merupakan tim yang selalu memulai musim dengan sangat bagus tapi kami sudah siap untuk menghadapi pertandingan ini,” ungkap Milla melansir dari laman resmi, Minggu (2/7/2023).

Di sisi lain, pelatih baru Madura United FC, Mauricio Souza cukup antusias menjalani laga perdananya. Ia telah menyiapkan pasukannya sebaik mungkin selama pra musim. Sebelumnya pelatih kelahiran Rio de Janeiro ini berkarir di Liga Brasil sebagai pelatih kepala Vasco da Gama.

“Ini adalah pengalaman baru buat saya karena saya tidak pernah ada di Indonesia dan Asia. sedikit yang saya ketahui soal Liga Indonesia. Kita lihat peluang untuk klub bisa berprestasi di liga, lalu saya percaya akan lebih baik lagi kedepan,” ujar Mauricio.

Prediksi Susunan Pemain Persib Bandung vs Madura United

Persib Bandung (3-4-3)

Teja Paku Alam; Nick Kuipers, Alberto Rodriguez, Daisuke Sato, Robi Darwis, Marc Klok, Ryan Kurnia, Edo Febriansyah, Tyronne del Pino, David da Silva, Ciro Alves

Madura United (4-2-3-1)

Satria Tama; Rendika Rama, Fachruddin Aryanto, Jacob Mahler, Koko Ari, Muhammad Tahir, Francisco Rivera, Lulinha, Jaja, Bayu Gatra, Junior Brandao

Prediksi Skor Persib Bandung vs Madura United

Pertandingan di prediksi akan berjalan dengan tempo tinggi dan kedua tim sama sama akan bermain terbuka pada laga ini. Namun, untuk hasil sendiri, sepertinya Persib Bandung akan mengemas kemenangan atas Madura pada laga hari ini

Skor Persib Bandung vs Madura United : 2-1

Skor Persib Bandung vs Madura United : 1-0

Skor Persib Bandung vs Madura United : 3-1

