Prediksi Skor Arema vs Bali United, Preview, Klasemen Liga 1

Bisnis.com, JAKARTA - Arema FC akan menjamu Bali United FC di Stadion PTIK Jakarta, Senin (27/3) kick off pukul 20.30 WIB dalam lanjutan Liga 1 Indonesia.

Pelatih Arema FC, Joko Susilo mengusung misi khusus memutus rekor buruk tak pernah menang melawan tim papan atas saat laga tunda pekan ke-21.

Di laga terakhirnya melawan tim penghuni empat besar, Borneo FC, Arema FC harus puas berbagi satu poin yang berakhir dengan skor imbang 0-0.

Melihat rekor yang kurang menyenangkan saat lawan tim papan atas, Joko Susilo tetap yakin bisa memutus rekor tersebut.

Menurutnya kondisi melawan Borneo FC berbeda dengan melawan Bali United sehingga taktikal dan strategi yang disiapkan pun berbeda.

“Situasi pertandingan ini berbeda dan untuk bagaimana meraih poin yang kita harapkan tentu dengan taktikal sekarang,” ujarnya.

Tetapi dia tak menutup mata dengan kondisi lawan yang diuntungkan dengan masa recovery yang lebih panjang.

Selain itu kedalaman skuat yang dimiliki Bali United menjadi kekuatan yang patut diwaspadai oleh pemain tim berjuluk Singo Edan.

“Sebenarnya kalau dari taktikal tidak ada yang kami khawatirkan hampir sama dengan kekuatan tim-tim yang lain hanya memang kondisi mereka lebih bagus. Itu yang kami antisipasi,” ungkap pelatih yang akrab disapa Gethuk itu.

“Apapun itu situasinya kami harus bisa dan tidak menjadi alasan untuk menghadapi pertandingan,” imbuhnya.

Rasa optimisme juga diusung striker andalan Dedik Setiawan yang ingin mengulang hasil manis di pertemuan putaran, Arema FC sukses meraih kemenangan 2-1 di kandang Bali United.

“Kita ingin memenangkan pertandingan lawan Bali (United) dan akan menjalankan instruksi dari pelatih,” tegasnya.

Klasemen Liga Indonesia:

# Team MP W D L F A D P 1 PSM 31 20 9 2 57 23 +34 69 2 Persib 30 18 5 7 50 39 +11 59 3 Persija 29 16 6 7 38 26 +12 54 4 Borneo 31 14 9 8 55 34 +21 51 5 Madura United 31 14 7 10 37 32 +5 49 6 Bali United 30 14 6 10 60 43 +17 48 7 Bhayangkara 31 13 5 13 44 42 +2 44 8 Persebaya Surabaya 29 12 6 11 43 40 +3 42 9 Persita 30 11 8 11 38 44 -6 41 10 Persis Solo 31 10 10 11 45 41 +4 40 11 Arema 29 11 5 13 29 32 -3 38 12 Persik Kediri 31 10 8 13 37 41 -4 38 13 PSIS Semarang 30 10 5 15 32 46 -14 35 14 Persikabo 1973 31 9 8 14 36 44 -8 35 15 Barito Putera 31 9 7 15 41 51 -10 34 16 Dewa United 31 8 9 14 33 46 -13 33 17 PSS Sleman 31 9 4 18 30 47 -17 31 18 RANS Nusantara 31 3 9 19 37 71 -34 18

Head to head Arema vs Bali United:

13 August 2022

Kapten I Wayan Dipta



BALI UNITED FC VS AREMA FC 1:2



15 March 2022

I Gusti Ngurah Rai



BALI UNITED FC VS AREMA FC 2:1



05 December 2021

Maguwoharjo



AREMA FC VS BALI UNITED FC 0:0



16 December 2019

Kanjuruhan



AREMA FC VS BALI UNITED FC 3:2



24 August 2019

Kapten I Wayan Dipta



BALI UNITED FC VS AREMA FC 2:1

Prediksi Skor Arema vs Bali United:

Skor Arema vs Bali United: 1-1

Skor Arema vs Bali United: 1-2

Skor Arema vs Bali United: 2-1

