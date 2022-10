Jadwal Liga Spanyol Pekan 10: Elche vs Real Madrid, Barcelona vs Villarreal

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Berikut jadwal Liga Spanyol pekan ke-10 yang antara lain memainkan partai Elche vs Real Madrid dan Barcelona vs Villarreal.

Pekan ke-10 Liga Spanyol 2022-2023 akan bergulir pada tengah pekan ini, mulai Rabu (19/10/2022) hingga Jumat (21/10/2022).

Total ada 10 pertandingan yang akan dimainkan pada pekan kesepuluh Liga Spanyol, dimulai dengan laga Sevilla vs Valencia.

Adapun dua partai lain yakni Getafe vs Athletico Bilbao dan Atletico Madrid vs Rayo Vallecano juga akan bergulir pada Rabu dini hari WIB.

Pada Kamis (20/10/2022) dini hari WIB, ada empat laga yang digelar bersamaan yakni Real Valladolid vs Celta Vigo, Cadiz vs Real Betis, Real Sociedad vs Real Mallorca, dan Elche vs Real Madrid.

Real Madrid tengah dalam suasana positif setelah memetik kemenangan 3-1 atas Barcelona dalam laga bertajuk el clasico pada akhir pekan lalu.

Kini Los Blancos nyaman memuncaki klasemen dengan 25 poin, unggul tiga angka atas Barcelona.

Selanjutnya, tiga laga terakhir bakal digelar pada Jumat dini hari WIB. Almeria vs Girona, Osasuna vs Espanyol, dan Barcelona vs Villarreal akan menjadi penutup pekan kesepuluh.

Barcelona mengincar kemenangan untuk bangkit usai dikalahkan Real Madrid pekan lalu. Berbekal dukungan penuh dari publik Camp Nou, Blaugrana punya kans untuk memetik tiga angka atas Villarreal.

Jadwal Liga Spanyol

Pekan 10

Rabu (19/10/2022)

Sevilla vs Valencia - 00.00 WIB

Getafe vs Athletic Bilbao - 01.00 WIB

Atletico Madrid vs Rayo - 02.00 WIB

Kamis (20/10/2022)

Valladolid vs Celta Vigo - 00.00 WIB

Cadiz vs Real Betis - 00.00 WIB

Real Sociedad vs Mallorca - 01.00 WIB

Elche vs Real Madrid - 02.00 WIB

Jumat (21/10/2022)

Almeria vs Girona - 00.00 WIB

Osasuna vs Espanyol - 01.00 WIB

Barcelona vs Villarreal - 02.00 WIB

