Jadwal Liga Spanyol Pekan 9: Ada El Clasico Real Madrid vs Barcelona

Bisnis.com, JAKARTA - Berikut jadwal Liga Spanyol pekan kesembilan yang akan menggelar laga el clasico, Real Madrid vs Barcelona.

Jadwal Liga Spanyol pekan kesembilan bakal bergulir mulai Sabtu (15/10/2022) malam hingga Selasa (18/10/2022) dini hari WIB.

Rayo Vallecano vs Getafe membuka pekan kesembilan Liga Spanyol pada dini hari tadi. Laga tersebut pun berakhir kacamata alias 0-0.

Selanjutnya, ada tiga laga yang akan bergulir malam ini yakni Girona vs Cadiz, Valencia vs Elche, dan Mallorca vs Sevilla.

Athletic Bilbao akan menjamu Atletico Madrid pada Minggu (16/10/2022) dini hari WIB. Kedua tim tersebut kini hanya terpaut satu poin di tabel klasemen dengan Bilbao satu setrip di atas Los Rojiblancos.

Usai laga itu ada pertandingan Celta Vigo vs Real Sociedad sebelum el clasico Real Madrid vs Barcelona.

Ini adalah el clasico pertama antara Real Madrid dan Barcelona pada musim 2022. Barcelona saat ini memuncaki klasemen Liga Spanyol dengan 22 poin.

Sementara itu, Real Madrid pun menorehkan poin yang sama. Hanya saja, Los Blancos kalah dalam hal agresivitas gol, 12 berbanding 19.

Pemenang laga ini dipastikan akan memimpin klasemen dan memperlebar jarak dengan tim peringkat kedua.

Usai laga itu ada tiga pertandingan lagi yakni Espanyol vs Valladolid, Real Betis vs Almeria, dan Villarreal vs Osasuna.

Jadwal Liga Spanyol

Pekan 9

Sabtu (15/10/2022)

Rayo 0-0 Getafe

Girona vs Cadiz - 19.00 WIB

Valencia vs Elche - 21.15 WIB

Mallorca vs Sevilla - 23.30 WIB

Minggu (16/10/2022)

Athletic Bilbao vs Atletico Madrid - 02.00 WIB

Celta Vigo vs Real Sociedad - 19.00 WIB

Real Madrid vs Barcelona - 21.15 WIB

Espanyol vs Valladolid - 23.30 WIB

Senin (17/10/2022)

Real Betis vs Almeria - 02.00 WIB

Selasa (18/10/2022)

Villarreal vs Osasuna - 02.00 WIB

