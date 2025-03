Jadwal Liga Spanyol Pekan ke-29, Barcelona Vs Osasuna, Madrid Vs Leganes

Jadwal Liga Spanyol kembali bergulir setelah jeda internasional. Ada laga Barcelona vs Osasuna dan Real Madrid vs Leganes.

Bisnis.com, JAKARTA - Jadwal Liga Spanyol kembali bergulir setelah jeda internasional, ketika persaingan antara Barcelona, Real Madrid dan Atletico Madrid untuk finis urutan pertama semakin sengit dari pekan ke pekan.

Laga pekan ke-29 akan dimulai Sabtu pekan ini hingga Selasa dini hari pekan depan, di mana Barcelona yang memimpin klasemen dengan 60 poin akan menjalani dua laga pekan ini.

Mereka akan menghadapi Osasuna dalam laga tunda pekan ke-27 pada Jumat dini hari esok, yang dua hari kemudian bertanding lagi melawan Girona pada Minggu malam.

Mereka harus bisa memetik enam poin dari dua pertandingan itu guna memperkuat posisi di puncak klasemen.

Madrid yang berada di peringkat kedua, dengan poin sama dan hanya kalah jumlah gol dari Barcelona, akan menjamu tim papan bawah Leganes di Stadion Santiago Bernabeu pada Minggu dini hari.

Peringkat ketiga Atletico Madrid yang memiliki 56 poin akan menghadapi Espanyol di RCDE Stadium pada Sabtu pukul 22.15 WIB.

Los Rojiblancos harus bisa memenangkan pertandingan itu agar bisa tetap bersaing dalam perebutan juara musim ini.

Jadwal pertandingan LaLiga 2024/25 pada akhir pekan ini:

Jumat, 28 Maret 2025

Pukul 03.00 WIB - Barcelona vs Osasuna (laga tunda)

Sabtu, 29 Maret 2025

Pukul 20.00 WIB - Real Sociedad vs Valladollid

Pukul 22.15 WIB - Espanyol vs Atletico Madrid

Minggu, 30 Maret 2025

Pukul 00.30 WIB - Alaves vs Rayo Vallecano

Pukul 03.00 WIB - Real Madrid vs Leganes

Pukul 19.00 WIB - Getafe vs Villarreal

Pukul 21.15 WIB - Barcelona vs Girona

Pukul 23.30 WIB - Valencia vs Mallorca

Pukul 23.30 WIB - Athletic Club vs Osasuna

Senin, 31 Maret 2025

Pukul 02.00 WIB - Real Betis vs Valencia

Selasa, 1 April 2025

Pukul 02.00 WIB - Celta Vigo vs Las Palmas