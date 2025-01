Bursa Transfer Pemain Januari: Man City Gaet Bek Muda dari Brasil dengan Harga Fantastis

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Manchester City dikabarkan telah mendapatkan pemain muda Palmeiras, Vitor Reis setelah jurnalis spesialis transfer mengatakan "here we go" dalam proses transfer tersebut, Selasa.

Romano mengabarkan kedua belah pihak sudah menyepakati kesepakatan verbal. Man City pun juga telah menyetujui biaya transfer Vitor Reis dengan harga yang fantastis sebesar 40 juta euro atau sekitar Rp665 miliar.

"Kesepakatan verbal telah dicapai saat ini dengan Palmeiras mengenai paket dengan biaya 40 juta euro... dan City ingin transfernya segera!," tulis Romano, dikutip Selasa.

Saat ini, bek 18 tahun itu bersiap untuk segera melakukan tes medis dan menandatangani kontrak. "Vitor Reis, bersiap untuk penandatanganan medis dan kontrak segera setelah klub memeriksa semua dokumen".

Reis merupakan produk akademi muda Palmeiras. Ia mendapatkan debutnya di tim senior pada saat melawan Fortaleza selama 16 menit pada 27 Juni 2024.

Sejak debutnya itu, pemain yang berposisi sebagai bek tengah itu telah tampil sebanyak 22 penampilan dengan dua gol pada musim 2024.

Di tim nasional Brasil, Reis tampil tiga kali bersama timnas U-16 Brasil dan delapan kali bersama timnas U-17 Brasil. Ia merupakan bagian skuad Brasil yang mengikuti Piala Dunia U-17 2023 di Indonesia.

Dari lima pertandingan sampai perempat final, Reis selalu tampil penuh. Di turnamen Piala Dunia usia muda tersebut, ia juga mengemban ban kapten untuk Selecao.

Selain Reis, City juga dirumorkan sedang mengincar bek Lens asal Uzbekistan, Abdukodir Khusanov, dan juga pemain asal Mesir yang memperkuat Eintracht Frankfurt, Omar Marmoush.