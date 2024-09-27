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Prediksi Skor AC Milan vs Lecce 27 September: Susunan Pemain, H2H, Klasemen

AC Milan yang tengah on fire akan menjamu Lecce dalam lanjutan Liga Italia di Stadion San Siro, Sabtu (28/9/2024) dini hari.
Andhika Anggoro Wening
Andhika Anggoro Wening - Bisnis.com
Jumat, 27 September 2024 | 16:07
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Para pemain AC Milan sedang merayakan gol. Prediksi Skor AC Milan vs Lecce 27 September: Susunan Pemain, H2H, Klasemen/REUTERS/Claudia Greco
Para pemain AC Milan sedang merayakan gol. Prediksi Skor AC Milan vs Lecce 27 September: Susunan Pemain, H2H, Klasemen/REUTERS/Claudia Greco

Bisnis.com, JAKARTA - AC Milan yang tengah on fire akan menjamu Lecce dalam lanjutan Liga Italia di Stadion San Siro, Sabtu (28/9/2024) dini hari.

AC Milan baru saja menang melawan rival sekotanya, Inter Milan pekan lalu dengan skor tipis di Stadio Giuseppe Meazza.

Kemenangan tersebut menjadi pelipur setelah sebelumnya dibenamkan Liverpool di lanjutan Liga Champions dengan skor 1-3.

Pelatih AC Milan, Paulo Fonseca diprediksi akan kembali memasang striker Tammy Abraham yang didukung Alvaro Morata, Rafael Leao dan Christian Pulisic.

Empat pemain ini terbukti mampu membuat lini pertahanan Inter jebol termasuk gol solo run dari Pulisic di awal babak pertama.

Melihat performa Milan yang kini sedang naik terlebih main di kandang sendiri tidak ada alasan Rosonerri melepas tiga poin melawan Lecce.

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Lima pertandingan AC Milan:

24/08/24
SEA
Parma 2 - 1 AC Milan

01/09/24
SEA
Lazio 2 - 2 AC Milan

15/09/24
SEA
AC Milan 4 - 0 Venezia

18/09/24
UCL
AC Milan 1 - 3 Liverpool

23/09/24
SEA
Inter Milan 1 - 2 AC Milan

Lima pertandingan Lecce:

25/08/24
SEA
Inter Milan 2 - 0 Lecce

31/08/24
SEA
Lecce 1 - 0 Cagliari

15/09/24
SEA
Torino 0 - 0 Lecce

22/09/24
SEA
Lecce 2 - 2 Parma

24/09/24
COI
Lecce 0 - 2 Sassuolo

Prediksi Susunan Pemain AC Milan vs Lecce:

AC Milan possible starting lineup:

Maignan; Emerson, Tomori, Gabbia, Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic, Morata, Leao; Abraham

Lecce possible starting lineup:

Falcone; Pelmard, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Dorgu, Rebic, Morente; Krstovic

Head to Head AC Milan vs Lecce:

06/04/24
SEA
AC Milan 3 - 0 Lecce

11/11/23
SEA
Lecce 2 - 2 AC Milan

23/04/23
SEA
AC Milan 2 - 0 Lecce

15/01/23
SEA
Lecce 2 - 2 AC Milan

23/06/20
SEA
Lecce 1 - 4 AC Milan

21/10/19
SEA
AC Milan 2 - 2 Lecce

Klasemen Liga Italia:

# Team MP D P
1 Torino 5 +3 11
2 Napoli 5 +5 10
3 Udinese 5 +0 10
4 Juventus 5 +6 9
5 Empoli 5 +3 9
6 Inter Milan 5 +5 8
7 AC Milan 5 +4 8
8 Lazio 5 +1 7
9 Roma 5 +2 6
10 Verona 5 +0 6
11 Fiorentina 5 +0 6
12 Atalanta 5 -1 6
13 Bologna 5 -2 6
14 Parma 5 -1 5
15 Como 5 -3 5
16 Genoa 5 -3 5
17 Lecce 5 -5 5
18 Venezia 5 -5 4
19 Monza 5 -2 3
20 Cagliari 5 -7 2

Prediksi Skor AC Milan vs Lecce 27 September:

Skor AC Milan vs Lecce 2-1

Skor AC Milan vs Lecce 2-0

Skor AC Milan vs Lecce 3-1

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Penulis : Andhika Anggoro Wening
Editor : Andhika Anggoro Wening

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