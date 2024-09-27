Prediksi Skor AC Milan vs Lecce 27 September: Susunan Pemain, H2H, Klasemen

Bisnis.com, JAKARTA - AC Milan yang tengah on fire akan menjamu Lecce dalam lanjutan Liga Italia di Stadion San Siro, Sabtu (28/9/2024) dini hari.
AC Milan baru saja menang melawan rival sekotanya, Inter Milan pekan lalu dengan skor tipis di Stadio Giuseppe Meazza.
Kemenangan tersebut menjadi pelipur setelah sebelumnya dibenamkan Liverpool di lanjutan Liga Champions dengan skor 1-3.
Pelatih AC Milan, Paulo Fonseca diprediksi akan kembali memasang striker Tammy Abraham yang didukung Alvaro Morata, Rafael Leao dan Christian Pulisic.
Empat pemain ini terbukti mampu membuat lini pertahanan Inter jebol termasuk gol solo run dari Pulisic di awal babak pertama.
Melihat performa Milan yang kini sedang naik terlebih main di kandang sendiri tidak ada alasan Rosonerri melepas tiga poin melawan Lecce.
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AC Milan diprediksi akan meraih kemenangan memlawan Lecce di pertandingan dini hari nanti.
Lima pertandingan AC Milan:
24/08/24
SEA
Parma 2 - 1 AC Milan
01/09/24
SEA
Lazio 2 - 2 AC Milan
15/09/24
SEA
AC Milan 4 - 0 Venezia
18/09/24
UCL
AC Milan 1 - 3 Liverpool
23/09/24
SEA
Inter Milan 1 - 2 AC Milan
Lima pertandingan Lecce:
25/08/24
SEA
Inter Milan 2 - 0 Lecce
31/08/24
SEA
Lecce 1 - 0 Cagliari
15/09/24
SEA
Torino 0 - 0 Lecce
22/09/24
SEA
Lecce 2 - 2 Parma
24/09/24
COI
Lecce 0 - 2 Sassuolo
Prediksi Susunan Pemain AC Milan vs Lecce:
AC Milan possible starting lineup:
Maignan; Emerson, Tomori, Gabbia, Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic, Morata, Leao; Abraham
Lecce possible starting lineup:
Falcone; Pelmard, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Dorgu, Rebic, Morente; Krstovic
Head to Head AC Milan vs Lecce:
06/04/24
SEA
AC Milan 3 - 0 Lecce
11/11/23
SEA
Lecce 2 - 2 AC Milan
23/04/23
SEA
AC Milan 2 - 0 Lecce
15/01/23
SEA
Lecce 2 - 2 AC Milan
23/06/20
SEA
Lecce 1 - 4 AC Milan
21/10/19
SEA
AC Milan 2 - 2 Lecce
Klasemen Liga Italia:
|#
|Team
|MP
|D
|P
|1
|Torino
|5
|+3
|11
|2
|Napoli
|5
|+5
|10
|3
|Udinese
|5
|+0
|10
|4
|Juventus
|5
|+6
|9
|5
|Empoli
|5
|+3
|9
|6
|Inter Milan
|5
|+5
|8
|7
|AC Milan
|5
|+4
|8
|8
|Lazio
|5
|+1
|7
|9
|Roma
|5
|+2
|6
|10
|Verona
|5
|+0
|6
|11
|Fiorentina
|5
|+0
|6
|12
|Atalanta
|5
|-1
|6
|13
|Bologna
|5
|-2
|6
|14
|Parma
|5
|-1
|5
|15
|Como
|5
|-3
|5
|16
|Genoa
|5
|-3
|5
|17
|Lecce
|5
|-5
|5
|18
|Venezia
|5
|-5
|4
|19
|Monza
|5
|-2
|3
|20
|Cagliari
|5
|-7
|2
Prediksi Skor AC Milan vs Lecce 27 September:
Skor AC Milan vs Lecce 2-1
Skor AC Milan vs Lecce 2-0
Skor AC Milan vs Lecce 3-1