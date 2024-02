Liverpool Kembali Puncaki Klasemen, Menggeser Manchester City

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Liverpool mengamankan puncak klasemen Inggris seusai mengatasi perlawanan Burnley 3-1 dalam pertandingan pekan ke-24 yang berlangsung di Stadion Anfield, Merseyside, Sabtu (10/2/2024) malam WIB.

Liverpool merebut kembali posisi puncak klasemen dengan 54 poin, menggeser Manchester City yang sebelumnya di posisi teratas dengan 52 poin usai menekuk Everton 2-0.



Memulai babak pertama, Liverpool yang bermain di depan publik sendiri terus menekan pertahanan Burnley.



Namun pada menit ke-9, penyerang Burnley, Zeki Amdouni melepaskan sepakan yang mengancam pertahanan Liverpool.



The Reds baru memperoleh gol melalui tendangan sudut pada menit ke-31. Umpan dari Trend Alexander-Arnold dengan mudah ditanduk oleh Diogo Jota untuk membawa Liverpool unggul.



Enam menit berselang, pergerakan Darwin Nunez yang mengirimkan umpan silang masih bisa diantisipasi pertahanan Burnley.



Di penghujung babak pertama, umpan silang Josh Brownhill dari tendangan sudut disundul oleh O'shea ke sudut kiri gawang yang tak mampu dijangkau Kelleher. Skor imbang 1-1 bertahan di babak pertama.



Sepanjang babak pertama, The Reds memperoleh sembilan kali tembakan dengan empat tembakan mengarah ke gawang, sedangkan Burnley melepaskan enam tembakan dan tiga diantaranya mengarah ke gawang.



Memulai babak kedua, Liverpool melakukan pergantian pemain dengan memasukkan Elliott menggantikan Arnold.



Masuknya Elliott menambah daya serang Liverpool di sektor kanan, hasilnya dituai pada menit ke-53. Pergerakan Elliott di sisi kanan melepaskan umpan silang yang ditanduk oleh Luis Diaz dan membawa The Reds unggul 2-1.



Di menit ke-63, kesalahan antisipasi pertahanan Liverpool membuat Fofana tinggal berhadap-hadapan dengan Kelleher. Namun sepakan keras Fofana masih bisa diantisipasi Kelleher.



Unggul 2-1 tidak membuat Liverpool mengendurkan serangan.



Pada menit ke-80, umpan silang Elliott mampu disundul oleh Nunez untuk membawa Liverpool unggul 3-1.



Hingga akhir peluit babak kedua berbunyi, skor 3-1 bertahan untuk keunggulan Liverpool.



Tambahan tiga poin membuat The Reds menggeser Manchester City di puncak klasemen.

Saat ini Liverpool mengoleksi 54 poin dari 24 pertandingan. Sementara kekalahan ini membuat Burnley kian terbenam di zona degradasi dengan berada di peringkat ke-19 dengan koleksi 13 poin dari 24 pertandingan.



Susunan pemain:



Liverpool (4-3-3): Caoimhin Kelleher (PG); Andrew Robertson, Virgil Van Dijk, Jarell Quansah, Trent Alexander-Arnold; Curtis Jones, Wataru Endo, Alexis Mac Allister, Luis Diaz, Darwin Nunez. Diogo Jota.



Pelatih: Juergen Klopp



Burnley (4-4-2): James Trafford (PG); Lorenz Assignon, Dara O'shea, Maxime Esteve, Hannes Delcroix; Josh Brownhill, Sander Berge, Aaron Ramsey, Wilson Odobert; David Datro Fofana, Zeki Amdouni



Pelatih: Vincent Kompany

