Prediksi Skor Persija vs PSIS, Susunan Pemain, Klaseman, Preview, H2H

Bisnis.com, JAKARTA - Persija akan menjamu PSIS Semarang di Stadion Wibawa Mukti, Cikarang, Kamis (16/3), pukul 15.00 WIB, dalam pekan ke-31 BRI Liga 1 2022/2023.

Mendapatkan momen bermain di kandang lagi, Persija yang mempunyai julukan Macan Kemayiran memiliki tekad kuat untuk meraih kemenangan.

Sebab, dalam tiga pertandingan terakhir tim besutan Thomas Doll itu hanya mendapatkan satu poin dari laga vs Madura United (0-0). Dua pertandingan away berikutnya, vs Borneo FC (1-3) dan Persik (0-2) mengalami kekalahan.

Bek Persija, Hansamu Yama Pranata, mengungkapkan ambisi ia dan rekan-rekannya untuk kembali ke tren positif.

“Situasi yang sulit bagi kami saat ini. Insya Allah kami bertekad untuk mengakhiri rentetan hasil buruk ini. Kami ingin mendapatkan tiga poin untuk Persija,” tutur Hansamu dalam konferensi pers jelang laga.

Sementara itu, target meraih tiga poin saat bersua PSIS bukan jalan yang mudah untuk dicapai. Hasil di putaran pertama menjadi sinyal bahaya.

Kala itu Tim Ibu kota takluk 0-2 dari PSIS di Stadion Maguwoharjo, Sleman (13/12). Namun, hasil pahit itu justru menjadi bahan bakar motivasi saat ini. Pembalasan kekalahan menjadi rencana tim pelatih dan pemain.

"Para pemain sudah mengerti bahwa kami bermain buruk pekan lalu, jadi kami harus bisa berubah demi kemenangan pada pertandingan besok,” ucap Thomas Doll, pelatih Persija.

Dijamu Macan Kemayoran, PSIS bertekad bangkit usai kekalahan telak dari Borneo FC di laga sebelumnya.

Seperti diketahui, PSIS harus kalah telak 1-6 dari Borneo FC di laga pekan ke-30 lalu. Ini menjadi kekalahan dengan skor terbesar yang dialami PSIS di kompetisi musim ini.

Bermodal dari kekalahan menyakitkan itu, Laskar Mahesa Jenar sudah kembali siap tempur untuk menjalani laga lawan tim papan atas lainnya yakni Persija.

“Kami datang ke sini dengan respek besar pada Persija. Saya tahu Persija adalah tim yang dengan pelatih yang bagus. Dan kita sudah melihat beberapa pertandingan Persija,” kata pelatih PSIS, Gilbert Agius pada sesi jumpa pers, Rabu (15/3).

Diakuinya, untuk laga nanti timnya sudah lebih termotivasi untuk dapat menebus kekalahan dari Borneo FC. “Di laga terakhir kita tidak bisa memenangi pertandingan. Dan kita sudah belajar dari kesalahan-kesalahan yang ada. Kita akan coba untuk bangkit,” tegas Gilbert Agius.

Dan menyikapi laga yang bakal digelar tanpa penonton, dia menuturkan jika timnya tetap memiliki persiapan yang sama.

“Sebenarnya kehadiran suporter ke stadion akan membuat laga lebih menarik. Tapi kita harus sikapi dengan baik dan mempersiapkan diri serius lawan Persija. Kita senang ada beberapa pemain yang di laga lawan Borneo FC absen, kini sudah bergabung,” tandasnya.

Yang pasti tentunya PSIS sudah cukup tenang dengan kembalinya striker Carlos Fortes yang sudah mulai kembali merumput di laga lawan Borneo FC lalu. PSIS sendiri di klasemen ada di peringkat ke-11 dengan 35 poin.

Head to Head Persija vs PSIS:

13 December 2022

Maguwoharjo



PSIS SEMARANG VS PERSIJA JAKARTA 2:0



06 January 2022

Kapten I Wayan Dipta



PSIS SEMARANG VS PERSIJA JAKARTA 1:2



12 September 2021

Indomilk Arena



PERSIJA JAKARTA VS PSIS SEMARANG 2:2

15 September 2019

Patriot Chandra Bhaga



PERSIJA JAKARTA VS PSIS SEMARANG 2:1



26 May 2019

Moch. Soebroto



PSIS SEMARANG VS PERSIJA JAKARTA 2:1



Klasemen Liga 1 Indonesia:

# Tim MN M S K MG KG SG P 1 PSM 30 19 9 2 54 22 +32 66 2 Persib 28 16 5 7 46 37 +9 53 3 Persija 28 15 6 7 37 26 +11 51 4 Borneo 29 14 8 7 54 32 +22 50 5 Madura United 30 14 6 10 36 31 +5 48 6 Bali United 29 14 5 10 59 42 +17 47 7 Bhayangkara 29 13 5 11 42 37 +5 44 8 Persebaya Surabaya 27 11 6 10 40 37 +3 39 9 Persita 28 10 8 10 35 40 -5 38 10 Persis Solo 30 9 10 11 42 39 +3 37 11 PSIS Semarang 28 10 5 13 32 42 -10 35 12 Persikabo 1973 29 9 8 12 33 38 -5 35 13 Arema 27 10 4 13 26 31 -5 34 14 Dewa United 30 8 9 13 32 44 -12 33 15 Persik Kediri 29 8 8 13 33 40 -7 32 16 Barito Putera 29 8 7 14 36 48 -12 31 17 PSS Sleman 30 8 4 18 28 46 -18 28 18 RANS Nusantara 30 3 9 18 36 69 -33 18

Prediksi Susunan Pemain Persija vs PSIS:

Persija Jakarta (3-4-3): Andritany Ardhiyasa; Muhammad Ferarri, Ondrej Kudela, Maman Abdurrahman; Afriyanto Nico, Syahrian Abimanyu, Resky Fandi, Firza Andika; Riko Simanjuntak, Aji Kusuma, Witan Sulaeman;

Pelatih: Thomas Doll.

PSIS Semarang (4-3-3): Adi Satryo; Fredyan Wahyu Sugiyantoro, Bayu Fiqri, Muhammad Yudi Safrizal, Taufik Hidayat; Ryo Fujii, Luthfi Kamal, Septian David Maulana; Taisei Marukawa, Carlos Fortes, Wawan Febrianto;

Pelatih: Gilbert Agius.

Prediksi Skor Persija vs PSIS:

Skor Persija vs PSIS: 1-1

Skor Persija vs PSIS: 0-1

Skor Persija vs PSIS: 2-1

