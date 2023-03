Prediksi Persija vs PSIS: Macan Kemayoran Ingin Akhiri Tren Negatif

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Persija kembali menggelar partai kandang di Stadion Wibawa Mukti, Cikarang, Kamis (16/3), pukul 15.00 WIB, menjamu tim asal Semarang, PSIS, dalam pekan ke-31 BRI Liga 1 2022/2023.

Persija yang berjuluk Macan Kemayoran memiliki tekad kuat untuk meraih kemenangan di kandang sendiri.

Sebab, dalam tiga pertandingan terakhir tim besutan Thomas Doll itu hanya mendapatkan satu poin dari laga vs Madura United (0-0). Dua pertandingan away berikutnya, vs Borneo FC (1-3) dan Persik (0-2) mengalami kekalahan.

Bek Persija, Hansamu Yama Pranata, mengungkapkan ambisi ia dan rekan-rekannya untuk kembali ke tren positif.

“Situasi yang sulit bagi kami saat ini. Insya Allah kami bertekad untuk mengakhiri rentetan hasil buruk ini. Kami ingin mendapatkan tiga poin untuk Persija,” tutur Hansamu dalam konferensi pers jelang laga.

Sementara itu, target meraih tiga poin saat bersua PSIS bukan jalan yang mudah untuk dicapai. Hasil di putaran pertama menjadi sinyal bahaya.

Kala itu Tim Ibu kota takluk 0-2 dari PSIS di Stadion Maguwoharjo, Sleman (13/12). Namun, hasil pahit itu justru menjadi bahan bakar motivasi saat ini. Pembalasan kekalahan menjadi rencana tim pelatih dan pemain.

"Para pemain sudah mengerti bahwa kami bermain buruk pekan lalu, jadi kami harus bisa berubah demi kemenangan pada pertandingan besok,” ucap Thomas Doll, pelatih Persija.

