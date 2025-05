Klasemen Akhir Liga 1 2024-2025, PSS dan Barito Putera Degradasi

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Klasemen Liga 1 2024-2025 telah ditentukan setelah menyelesaikan pertandingan terakhir. PSS Sleman, Barito Putera, dan PSIS Semarang dipastikan degradasi ke Liga 2.

Liga 1 2024-2025 resmi berakhir setelah memainkan pertandingan pamungkas pada Sabtu (24/5/2025).

Pada hari terakhir ada 4 pertandingan yang 3 di antaranya melibatkan tim-tim yang berjuang lolos dari degradasi.

Keempat laga terakhir tersebut adalah Persib Bandung vs Persis Solo, Madura United vs PSS Sleman, PSIS Semarang vs Barito Putera, dan Arema FC vs Semen Padang.

PSIS Semarang sudah dipastikan degradasi sebagai juru kunci Liga 1 2024-2025. PSS dan Barito Putera kemudian menyusul tim Mahesa Jenar turun kasta.

PSIS bermain imbang 1-1 kontra Barito Putera pada babak pertama. Gol Lucas Barreto pada menit ke-40 disamakan Murillo Mendes pada menit ke-45+3.

Di tempat lain, Arema vs Semen Padang masih 0-0 hingga turun minum dan PSS unggul 2-0 atas Madura United berkat gol Betinho dan Gustavo Tocantins.

Pada babak kedua situasi berubah. Lucas Morelatto membawa Barito unggul 2-1 pada menit ke-47 yang membuat Laskar Antasari sementara keluar dari zona degradasi.

Akan tetapi Semen Padang menggeser Barito setelah Fillipe Chaby mencetak gol pada menit ke-72.

Semen Padang naik ke peringkat ke-13 dengan 36 poin, PSS dan Barito mengekor di peringkat ke-16 dan ke-17 dengan 34 poin.

Di sisi lain PSS menambah keunggulan menjadi 3-0 lewat gol Marcelo Cirino pada menit ke-80. Gol itu tak mengubah posisi Elang Jawa di tabel klasemen.

Di Stadion Kanjuruhan, Muhammad Ridwan menambah keunggulan Semen Padang menjadi 20-0 atas Arema pada injury time.

Hingga laga usai, Semen Padang menang 2-0 atas Arema FC, PSS menang 3-0 atas Madura United, dan Barito menang 2-1 atas PSIS.

Dengan hasil ini PSS dan Barito finis di peringkat ke-16 dan ke-17 klasemen Liga 1 dengan nilai masing-masing 34 poin dan dipastikan degradasi ke kasta kedua bersama PSIS.

Adapun Semen Padang selamat dari degradasi setelah finis di peringkat ke-13 dengan 36 poin.

Pada laga lain yang sudah tidak menentukan, Persib menang 3-0 atas Persis Solo. Sebagai juara Liga 1 2024-2025, Persib berhak lolos ke play-off AFC Championship League Two.

Sementara itu, tim yang finis peringkat dua hingga empat akan lolos ke fase grup ASEAN Club Championship.

Ketiga tim tersebut adalah Dewa United (peringkat 2), Malut United (peringkat 3), dan Persebaya Surabaya (peringkat 4).

Berikut klasemen akhir Liga 1 2024-2025: