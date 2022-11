Prediksi Skor Manchester City vs Brentford, Preview, Klasemen, Jadwal

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Manchester City akan bertemu Brentford dalam lanjutan jadwal Liga Inggris pekan ke-16 di Etihad Stadium, Sabtu malam, mulai 19.30 WIB.

Tim tamu, Brentford, saat ini berada di urutan ke-11 pada klasemen sementara Liga Inggris dan tampil tidak konsisten musim ini. The Bees ditahan 2-2 oleh Nottingham Forest di pertandingan sebelumnya dan akan berusaha untuk memperbaiki performa akhir pekan ini.

Manchester City, di sisi lain, berada di posisi kedua di klasemen sementara dan sedang dalam performa impresif. Mereka mengalahkan Chelsea 2-0 di Piala Liga Inggris dan akan datang dengan modal percaya diri menjelang pertandingan ini.

Mereka saat ini terpaut dua angka dari Arsenal di puncak klasemen. Karena itu, tim asuhan Pep Guardiola ini akan bisa merebut puncak klasemen bila menang, setidaknya hingga Arsenal bermain di kandang Wolves, Minggu dinihari nanti.

Manchester City memiliki skuad yang mengesankan. Kedalaman yang mereka punya menguntungkan Pep Guardiola ketika memilih starting XI.

Salah satu bintang mereka Erling Haaland mengalami cedera ringan namun sudah membaik. Kondisinya diperkirakan bugar karena diistirahatkan ketika menghadapi Chelsea, dan tenttunya akan bertekad untuk menunjukkan kemampuannya akhir pekan ini.

The Citizens jauh lebih baik ketimbang Brentford dan seharusnya bisa memenangkan pertandingan ini.

Data Fakta Manchester City dan Brentford:

Manchester City: Haaland dapat kembali ke starting lineup. Stefan Ortega akan digantikan oleh kiper pilihan pertama Ederson, sementara John Stones, Manuel Akanji, Nathan Ake dan Joao Cancelo bisa menempati staring XI di belakang.

Brentford: Brentford akan tanpa Pontus Jansson (hamstring), Aaron Hickey, Thomas Strakosha (keduanya cedera pergelangan kaki), Kristoffer Ajer, Charlie Goode (keduanya cedera lutut) dan Shandon Baptiste (otot). Semuanya absen hingga Piala Dunia usai.

Jadwal Liga Inggris Pekan ke-16, Sabtu dan Minggu

(Live Vidio)

Sabtu, 12 November

19:30 Manchester City vs Brentford

22:00 Bournemouth vs Everton

22:00 Liverpool vs Southampton

22:00 Nottingham vs Crystal Palace

22:00 Tottenham vs Leeds United (Moji TV)

22:00 West Ham vs Leicester.

Minggu, 13 November 2022

00:30 Newcastle United vs Chelsea (SCTV)

02:45 Wolves vs Arsenal (SCTV)

21:00 Brighton vs Aston Villa

23:30 Fulham vs Manchester United (SCTV).

Klasemen Liga Inggris:

# Tim MN M S K MG KG SG P 1 Arsenal FC 13 11 1 1 31 11 +20 34 2 Manchester City FC 13 10 2 1 39 12 +27 32 3 Newcastle Unit… 14 7 6 1 28 11 +17 27 4 Tottenham Hots… 14 8 2 4 27 18 +9 26 5 Manchester Uni… 13 7 2 4 18 19 -1 23 6 Brighton & Hov… 13 6 3 4 22 17 +5 21 7 Chelsea FC 13 6 3 4 17 16 +1 21 8 Liverpool FC 13 5 4 4 25 16 +9 19 9 Fulham FC 14 5 4 5 23 24 -1 19 10 Crystal Palace FC 13 5 4 4 15 17 -2 19 11 Brentford FC 14 3 7 4 21 24 -3 16 12 Leeds United AFC 13 4 3 6 19 22 -3 15 13 Aston Villa FC 14 4 3 7 14 21 -7 15 14 Leicester City FC 14 4 2 8 23 25 -2 14 15 West Ham United FC 14 4 2 8 12 15 -3 14 16 Everton FC 14 3 5 6 11 14 -3 14 17 AFC Bournemouth 14 3 4 7 15 32 -17 13 18 Southampton FC 14 3 3 8 12 24 -12 12 19 Wolverhampton 14 2 4 8 8 22 -14 10 20 Nottingham Forest 14 2 4 8 10 30 -20 10

Prediksi Susunan Pemain Manchester City vs Brentford

Manchester City: Ederson; Stones, Akanji, Ake, Cancelo; De Bruyne, Rodri, Gundogan; Bernardo, Haaland, Foden.

Brentford: Raya; Jorgensen, Mee, Pinnock; Roerslev, Jensen, Norgaard, Dasilva, Henry; Mbeumo, Toney.

Head-to-Head Hasil Manchester City vs Brentford

8 Pertandingan

6 Kemenangan Manchester City

1 Imbang

1 Kemenangan Brentford.

10/02/2022 - Manchester City 2-0 Brentford (Liga Inggris)

30/12/2021 - Brentford 0-1 Manchester CIty (Liga Inggris)

27/12/1937 - Brentford 2-1 Manchester CIty (Liga Inggris)

25/12/1937 - Manchester City 0-2 Brentford (Liga Inggris)

07/04/1937 - Manchester City 2-1 Brentford (Liga Inggris).

Prediksi Skor Manchester City vs Brentford

Manchester City mendominasi kedua pertemuan melawan Brentford musim lalu. The Citizens tampil stabil musim ini, sehingga lebih diunggulkan untuk memenangi pertandingan ini.

Skor Manchester City vs Brentford: 3-0

Skor Manchester City vs Brentford: 2-0

Skor Manchester City vs Brentford: 3-1

