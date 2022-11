Prediksi Skor Wolverhampton vs Arsenal 13 November, Line Up, H2H, Preview

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Wolverhampton Wanderers akan menjamu Arsenal di Stadion Molineux, Minggu (13/11/2022) dalam lanjutan Liga Inggris pekan keenam.

Melawan Wolves akan menjadi ujian konsistensi bagi Arsenal yang saat ini masih memimpin klasemen Liga Inggris.

Di sisi lain, semua pertandingan Liga Inggris akhir pekan ini menjadi laga terakhir sebelum memasuki jeda internasional dan Piala Dunia 2022. Liga Inggris akan kembali bergulir pada 26 Desember 2022 nanti atau pada momen Boxing Days.

Oleh karena itu, laga tandang menghadapi Wolves sangat penting bagi tim asuhan Mikel Arteta untuk mengamankan posisi puncak klasemen sementara. Persaingan perebutan posisi pertama klasemen sangat ketat. Arsenal hanya unggul dua poin atas Manchester City yang ada di posisi kedua (34-32) setelah 13 pertandingan.

Dengan catatan 34 poin itu pula, Arsenal mencatat rekor terbaik mereka di ajang Liga Inggris setelah 13 pertandingan dengan meraih 11 kemenangan. Mereka juga satu-satunya klub Liga Inggris yang pada musim ini selalu mampu mencetak gol di setiap pertandingan. Rapor tersebut disempurnakan pula sebagai salah satu klub dengan pertahanan terbaik.

Ini menunjukkan bahwa musim ini memang menjadi musim terbaik bagi The Gunners. Bahkan, dari rapor tandang, Arsenal tidak kemasukan dalam lima tandang sepanjang musim ini. Termasuk ketika mengalahkan Chelsea pada pertandingan pekan lalu.

Catatan gol tandang mereka juga impresif, mencetak 12 gol dari lima laga tandang musim ini. Dari rekor pertemuan, Arsenal bisa menjadi klub pertama yang mencatatkan tujuh kemengan tandang beruntun lawan Wolves. Arsenal juga selalu mampu menorehkan gol setiap kali menghadapi Wolves, dari total 29 laga beruntun.

Dengan catatan itu pula, Arsenal berpeluang untuk meraih tiga poin di pertandingan ini. Apalagi, laga ini bisa menjadi pemanasan terakhir bagi beberapa pemain yang dipanggil tim nasional untuk Piala Dunia 2022.

Di sisi lain, bisa saja para pemain tersebut memilih untuk bermain hati-hati. Sebab, bisa saja mereka malah mengalami cedera yang bisa membuat kesempatan tampil di Piala Dunia menjadi buyar.

Sementara itu, laga ini merupakan peluang pula bagi Wolves untuk memperbaiki posisi mereka. Wolves telah resmi mengangkat Julen Lopetegui sebagai pelatih baru. Namun, Julen Lopetegui baru akan melatih timnya mulai Senin nanti. Ia punya pekerjaan rumah yang berat, yakni mengangkat Wolves yang kini berada di zona degradasi, tepatnya di peringkat ke-19.

Data Fakta Wolves dan Arsenal:

Wolves

Wolves belum bisa menurunkan sejumlah pemain bintangnya seperti Pedro Neto, Raul Jimenez, dan Sasa Kaladzic, serta Chiquinho karena masih cedera. Penyerang Diego Costa juga tidak dapat tampil dalam laga ini karena sanksi kartu merah.

Arsenal

Pelatih Mikel Arteta belum dapat menurunkan Emile Smith Rowe yang masih cedera. Sedangkan kondisi Takehiro Tomyasu diragukan bisa tampil sebagai starter.

Jadwal Liga Inggris Pekan ke-16, Sabtu dan Minggu

(Live Vidio)

Sabtu, 12 November

19:30 Manchester City vs Brentford

22:00 Bournemouth vs Everton

22:00 Liverpool vs Southampton

22:00 Nottingham vs Crystal Palace

22:00 Tottenham vs Leeds United (Moji TV)

22:00 West Ham vs Leicester.

Minggu, 13 November 2022

00:30 Newcastle United vs Chelsea (SCTV)

02:45 Wolves vs Arsenal (SCTV)

21:00 Brighton vs Aston Villa

23:30 Fulham vs Manchester United (SCTV).

Klasemen Liga Inggris:

# Tim MN M S K MG KG SG P 1 Arsenal FC 13 11 1 1 31 11 +20 34 2 Manchester City FC 13 10 2 1 39 12 +27 32 3 Newcastle Unit… 14 7 6 1 28 11 +17 27 4 Tottenham Hots… 14 8 2 4 27 18 +9 26 5 Manchester Uni… 13 7 2 4 18 19 -1 23 6 Brighton & Hov… 13 6 3 4 22 17 +5 21 7 Chelsea FC 13 6 3 4 17 16 +1 21 8 Liverpool FC 13 5 4 4 25 16 +9 19 9 Fulham FC 14 5 4 5 23 24 -1 19 10 Crystal Palace FC 13 5 4 4 15 17 -2 19 11 Brentford FC 14 3 7 4 21 24 -3 16 12 Leeds United AFC 13 4 3 6 19 22 -3 15 13 Aston Villa FC 14 4 3 7 14 21 -7 15 14 Leicester City FC 14 4 2 8 23 25 -2 14 15 West Ham United FC 14 4 2 8 12 15 -3 14 16 Everton FC 14 3 5 6 11 14 -3 14 17 AFC Bournemouth 14 3 4 7 15 32 -17 13 18 Southampton FC 14 3 3 8 12 24 -12 12 19 Wolverhampton 14 2 4 8 8 22 -14 10 20 Nottingham Forest 14 2 4 8 10 30 -20 10

Prediksi Susunan Pemain Wolverhampton vs Arsenal

Wolves: Jose Sa. Semedo, Collins, Kilman, Bueno. Ruben Neves, Joao Moutinho, Hwang Hee-Chan, Daniel Podence, Traore, Goncalo Guedes.

Arsenal: Ramsdale. Zinchenko, Magalhaes, Saliba, Ben White. Xhaka, Partney, Martinelli, Odegaard, Bukayo Saka. Gabriel Jesus.

Head to Head Wolverhampton vs Arsenal:

24/02/2022 Arsenal 2-1 Wolves - Liga Inggris

10/02/2022 Wolves 0-1 Arsenal - Liga Inggris

02/02/2021 Wolves 2-1 Arsenal - Liga Inggris

29/11/2020 Arsenal 1-2 Wolves - Liga Inggris

04/07/2020 Wolves 0-2 Arsenal - Liga Inggris

Prediksi Skor Wolverhampton vs Arsenal:

Arsenal bisa memanfaatkan kosongnya kursi manajer di kubu tuan rumah. Meski demikian, Mikel Arteta harus bisa memastikan beberapa pemain yang turun tampil maksimal sebelum membela tim nasional di Piala Dunia. The Gunners diprediksi menguasai permainan dan hasil positif bisa dibawa pulang oleh mereka.

Skor Wolverhampton vs Arsenal: 0-1

Skor Wolverhampton vs Arsenal: 1-3

Skor Wolverhampton vs Arsenal: 1-2

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :