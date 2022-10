Jadwal Liga Spanyol Pekan 11: Real Madrid vs Sevilla, Barcelona vs Bilbao

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Berikut jadwal Liga Spanyol pekan ke-11, ada pertandingan Real Madrid vs Sevilla dan Barcelona vs Athletic Bilbao.

Pekan ke-11 Liga Spanyol 2022-2023 akan digelar mulai Sabtu (22/10/2022) hingga Selasa (25/10/2022) dini hari WIB.

Total ada sepuluh pertandingan yang akan dimainkan pekan ini, dimulai dengan laga Rayo Vallecano vs Cadiz.

Dua laga lainnya yakni Real Valladolid vs Real Sociedad dan Valencia vs Real Mallorca juga akan digelar pada Sabtu malam.

Pemuncak klasemen sementara, Real Madrid, akan menjamu Sevilla di Stadion Santiago Bernabeu pada Minggu (23/10/2022) dini hari WIB.

El Real masih kokoh di puncak klasemen tanpa tersentuh kekalahan hingga 10 pertandingan yang telah dijalani. Catatan tersebut kemungkinan bertambah saat menjamu Sevilla.

Ada empat pertandingan lagi yang digelar Minggu malam yakni Espanyol vs Elche, Real Betis vs Atletico Madrid, Girona vs Osasuna, dan Villarreal vs Almeria.

Atletico Madrid yang biasanya menjadi penjegal Real Madrid dan Barcelona saat ini tertahan di posisi empat. mereka berselisih delapan poin di belakang Los Blancos.

Adapun Barcelona baru akan bertanding pada Senin (24/10/2022) dini hari WIB dengan menjamu Athletic Bilbao.

Meski berstatus laga kandang, Barcelona patut waspada sebab saat ini Bilbao ada di urutan keenam dan berpotensi memberikan kejutan.

Pekan ke-11 Liga Spanyol ditutup dengan laga Celta Vigo vs Getafe pada Selasa dini hari WIB.

Jadwal Liga Spanyol

Pekan 11

Sabtu (22/10/2022)

Rayo vs Cadiz - 19.00 WIB

Valladolid vs Sociedad - 21.15 WIB

Valencia vs Mallorca - 23.30 WIB

Minggu (23/10/2022)

Real Madrid vs Sevilla - 02.00 WIB

Espanyol vs Elche - 19.00 WIB

Real Betis vs Atletico Madrid - 21.15 WIB

Girona vs Osasuna - 23.30 WIB

Villarreal vs Almeria 0 23.30 WIB

Senin (24/10/2022)

Barcelona vs Athletic Bilbao - 02.00 WIB

Selasa (25/10/2022)

Celta Vigo vs Getafe - 02.00 WIB

