Jadwal Liga Inggris Pekan 10: Arsenal vs Liverpool, Everton vs Man United

Bisnis.com, JAKARTA - Berikut jadwal Liga Inggris pekan ke-10, ada big match Arsenal vs Liverpool.

Pekan kesepuluh Liga Inggris 2022-2023 akan digelar mulai Sabtu (8/10/2022) hingga Selasa (11/10/2022).

Empat laga akan menjadi pembuka pekan kesepuluh yang digelar serentak pukul 21.00 WIB. Keempat laga tersebut adalah Newcastle United vs Brentford, Bournemouth vs Leicester City, Manchester City vs Southampton, dan Chelsea vs Wolverhampton Wanderers.

Manchester City berpeluang merebut kembali puncak klasemen dari tangan Arsenal. Saat ini The Citizens mengoleksi 20 poin dari delapan laga, cuma berselisih satu angka dari Arsenal.

Adapun Chelsea yang baru meraih kemenangan pertama di Liga Champions pada tengah pekan ini, bisa menyodok ke tiga besar jika memenangi laga kontra Wolves.

Brighton vs Tottenham Hotspur akan menjadi penutup rangkaian laga pada Sabtu malam. Tottenham mengincar misi balas dendam setelah pekan lalu kalah 1-3 dari Arsenal.

Big match akan tersaji pada Minggu (9/10/2022) malam WIB. Ada tiga laga yang digelar pada periode ini yakni West Ham United vs Fulham, Crystal Palace vs Leeds United, dan Arsenal vs Liverpool.

Arsenal yang memulai musim ini dengan gemilang akan menantang Liverpool. The Reds tidak dalam performa terbaik di Liga Inggris setelah hanya menghuni posisi kesembilan dengan catatan dua kali menang, empat kali imbang, dan satu kali kalah.

Sebaliknya, Arsenal yang baru sekali kalah dan tujuh kali menang punya modal yang lebih menjanjikan untuk merebut tiga angka di depan publik sendiri.

Manchester United baru akan bermain pada Senin (10/10/2022) dini hari WIB. Pasukan Erik ten Hag akan bertandang ke Goodison Park, markas Everton.

Nottingham Forest vs Aston Villa akan menjadi penutup pekan ke-10 pada Selasa dini hari WIB.

Jadwal Liga Inggris

Pekan 10

Sabtu (8/10/2022)

Newcastle United vs Brentford - 21.00 WIB

Bournemouth vs Leicester City - 21.00 WIB

Manchester City vs Southampton - 21.00 WIB

Chelsea vs Wolves - 21.00 WIB

Brighton vs Tottenham - 23.30 WIB

Minggu (9/10/2022)

West Ham vs Fulham - 20.00 WIB

Crystal Palace vs Leeds - 20.00 WIB

Arsenal vs Liverpool - 22.30 WIB

Senin (10/10/2022)

Everton vs Manchester United - 01.00 WIB

Selasa (11/10/2022)

Nottingham Forest vs Aston Villa - 02.00 WIB

