Hasil Liga Inggris Arsenal vs Tottenham, Ini Jalannya Laga The Gunners Libas Spurs

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Hasil Liga Inggris, Arsenal vs Tottenham Hotspur, The Gunners yang bertindak sebagai tuan rumah menang dengan skor 3-1 dalam laga pekan kesembilan di Stadion Emirates, London, Sabtu (1/10/2022).

Keunggulan tuan rumah yang dihasilkan Thomas Partey sempat dihapuskan oleh Tottenham melalui eksekusi penalti Harry Kane, tetapi Gabriel Jesus dan Granit Xhaka sukses mengantarkan Arsenal merestorasi keunggulan hingga memenangi pertandingan atas tamunya yang dipaksa main dengan 10 pemain sejak menit ke-62 karena kartu merah Emerson Royal.

Kemenangan ini membuat tim besutan Mikel Arteta kian kukuh di puncak klasemen dengan koleksi 21 poin, unggul empat poin dari Manchester City dan Tottenham yang berurutan menempati posisi kedua dan ketiga, demikian catatan situs resmi Liga Inggris.

Arsenal tampil menekan tamunya sejak awal dan nyaris membuka keunggulan pada menit ketiga melalui tembakan bek Gabriel Magalhaes tapi kiper Hugo Lloris masih bisa mengamankan gawang Tottenham.

Sebaliknya tim tamu tampak kesulitan mengembangkan permainan dalam 10 menit pertama dan baru bisa menciptakan peluang pada menit ke-13 lewat Richarlison, sayang tembakan pemain asal Brasil itu belum cukup untuk menaklukkan kiper Aaron Ramsdale.

Publik tuan rumah bersorak riuh pada menit ke-20 ketika Partey membuka keunggulan Arsenal memanfaatkan umpan sodoran Ben White demi menghujamkan bola pojok kanan atas gawang Tottenham.

Tottenham berusaha bermain sabar dalam keadaan tertinggal hingga memperoleh hadiah tendangan penalti setelah Richarlison dijatuhkan Gabriel di area terlarang, dan Kane yang maju jadi algojo sukses mengecoh Ramdale untuk mengubah skor menjadi imbang 1-1 pada menit ke-31.

Skor 1-1 bertahan hingga turun minum dan empat menit memasuki babak kedua Arsenal langsung menggebrak untuk merestorasi keunggulan mereka ketika Jesus dengan cermat memanfaatkan kemelut di depan gawang Tottenham setelah Lloris gagal mengantisipasi sempurna tembakan kaki kiri Bukayo Saka.

Gol tersebut membuat Arsenal semakin percaya diri menekan Tottenham, hingga malapetaka menimpa tim tamu lantaran Emerson melanggar Gabriel Martinelli yang langsung dihadiahi kartu merah oleh wasit pada menit ke-62.

Situasi 11 lawan 10 langsung bisa dimanfaatkan oleh Arsenal yang lima menit setelah kartu merah Emerson menambah keunggulan melalui aksi Xhaka melepaskan tembakan kaki kiri tak jauh dari garis kotak penalti.

Ketertinggalan dua gol direspon Antonio Conte dengan melakukan empat pergantian pemain sekaligus, tetapi langkah itu tak banyak mengubah keadaan maupun skor 3-1 yang dipertahankan Arsenal hingga peluit tanda bubaran.

Arsenal selanjutnya akan menjamu Liverpool di Emirates pada Minggu (9/10) pekan depan, sedangkan Tottenham sehari sebelumnya melawat ke markas Brighton & Hove Albion.

Namun sebelum itu kedua tim akan melanjutkan kiprah di Eropa. Tottenham bakal melakoni lanjutan Grup D Liga Champions di markas Eintracht Frankfurt pada Selasa (4/10) dan Arsenal dua hari berselang menjamu Bodo/Glimt dalam pertandingan Grup A Liga Europa.

Susunan Pemain Arsenal vs Tottenham:

Arsenal (4-2-3-1): Aaron Ramsdale; Ben White (89' Tomiyasu), William Saliba, Gabriel Magalhaes, Oleksandr Zinchenko (73' Tierney); Thomas Partey (73' Lokonga), Granit Xhaka; Bukayo Saka, Martin Odegaard (80' Vieira), Gabriel Martinelli; Gabriel Jesus (80' Nketiah).

​​​​​

Tottenham (3-4-2-1): Hugo Lloris; Cristian Romero, Eric Dier, Clement Lenglet (71' Sanchez); Emerson Royal, Pierre-Emile Hojbjerg (75' Skipp), Rodrigo Bentancur, Ivan Perisic (71' Bissouma); Richarlison (71' Sessegnon), Son Heung-Min (71' Doherty); Harry Kane.

Statistik Penting Arsenal vs Tottenham:

Arsenal unggul dalam penguasaan bola, mencapai 64 persen. Mereka juga lebih mendominasi tendangan terarah ke gawang lawan, dengan 9 berbanding 3.

Jadwal Liga Inggris Berikutnya

Jadwal Arsenal vs Tottenham Hotspur menjadi awal dari rangkaian laga pekan kesembilan. Malam ini juga masih akan hadir pertandingan Crystal Palace vs Chelsea, Liverpool vs Brighton, Southampton vs Everton, dan West Ham vs Wolves. Sedangkan derbi Manchester City vs Manchester United akan berlangsung Minggu malam.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : Liga Inggris arsenal tottenham