Top Skor Liga 1 Hingga Pekan kedua, Jadwal, Hasil, Data Menarik

Bisnis.com, JAKARTA - Kompetisi Liga 1 2022-2023 akan memasuki pekan ketiga yang akan mulai dilaksanakan Kamis 4 Agustus 2022.

Pekan ketiga akan dibuka dengan pertandingan Bali United vs Rans Nusantara FC. Di pekan kedua, Bali United gagal meneruskan tren positif usai ditekuk PSM Makassar.

Sementara itu Rans Nusantar yang baru naik ke Liga 1 bermain imbang 3-3 lawan PSS Sleman.

Berikut sejumlah fakta menarik jelang pekan ketiga Liga 1 Indonesia:

• Hanya tiga tim yang mampu terus menang, yakni Madura United, PSM Makassar, dan Persikabo 1973.

• Ada dua tim yang terus kalah dalam dua laga awalnya: Persik Kediri dan Persis Solo.

• Tiga tim lain juga masih gagal menang, meski sempat sekali seri. Mereka adalah Persib Bandung, PSIS Semarang, dan PSS Sleman.

• Persaingan untuk berebut posisi top skor berlansung menarik. Lulinha, pemain Madura United asal Brasil, kini menjadi yang tertajam dengan torehan 4 gol. Ia unggul 3 gol dari pemain Borneo FC, Ahmad Hardianto.

Rekap hasil Liga 1 pekan kedua:

PSM Makassar vs Bali United 2-0

RANS Nusantara vs PSS Sleman 3-3

Persib Bandung vs Madura United 1-3

Barito Putera vs Borneo FC 3-1

Arema FC vs PSIS Semarang 2-1

Persik Kediri vs Bhayangkara FC 1-1

Persija Jakarta vs Persis Solo 2-1

Dewa United vs Persikabo 1973 1-3

Persebaya vs Persita 2-0.

Jadwal Liga 1 Indonesia pekan ketiga:

Kamis, 4 Agustus 2022

20:30 Bali United vs Rans Nusantara FC (Indosiar)

Jumat, 5 Agustus 2022

16.00 PSM Makassar vs Persija Jakarta (Indosiar)

20.30 Arema FC vs PSS Sleman (Indosiar).

Sabtu, 6 Agustus 2022

15.30 PSIS Semarang vs Barito Putera (Indosiar)

18.00 Madura United vs Persik Kediri (Vidio).

Minggu, 7 Agustus 2022

16.00 Borneo FC vs Persib Bandung (Indosiar)

18.15 Persikabo 1973 vs Persis Solo (Indosiar)

20.30 Persita Tangerang vs Dewa United FC (Vidio)

20.30 Bhayangkara FC vs Persebaya Surabaya (Indosiar).

Top Skor Liga 1 Indonesia:

4 gol: Lulinha (Madura United)

3 gol: Ahmad Hardianto (Borneo FC)

2 gol: Wiljan Pluim (PSM Makassar), Septian Bagaskara (Rans), Pedro Henrique (Madura Unite), Taisei Murakawan (PSIS), Tallyson (PSS Sleman), Youssef Ezzejjari (Bhayangkara FC), Dimas Drajat (Persikabo).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :