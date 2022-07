Prediksi Skor Borneo FC vs Arema FC, Preview, Head to Head, Susunan Pemain

Bisnis.com, JAKARTA - Berikut prediksi skor pertandingan pekan pertama Liga 1 2022-2023, Borneo FC vs Arema FC, yang berlangsung sore nanti.

Borneo FC akan kedatangan tamu yang tak asing di laga perdana Liga 1 2022-2023, yaitu Arema FC, di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (24/7/2022) sore WIB.

Laga ini akan berjalan seru, karena Borneo FC dan Arema FC sempat bertemu di babak final Piala Presiden 2022. Arema FC sukses merengkuh gelar Piala Presiden 2022 setelah menang agregat 1-0 atas Borneo FC.

Kembali melawan Arema di laga perdana Liga 1, Borneo FC akan menargetkan kemenangan untuk membalaskan dendam mereka setelah takluk pada laga final pekan lalu.

Terlebih, bermain di kandang akan menjadi tembahan motivasi bagi skuad Pesut Etam untuk memenangkan laga ini.

Beberapa pemain seperti Terens Puhiri, Matheus Pato, dan Stefano Lilipaly masih menjadi andalan dari skuad Borneo FC untuk membobol gawang Arema FC yang bakal dikawal Adilson Maringa sore nanti.

Di sisi lain, Arema datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah merengkuh gelar Piala Presiden 2022.

Skuad Eduardo Almeida masih akan mengandalkan Adam Alis, Abel Camara, dan Gian Zola di lini depan untuk mendobrak pertahanan Borneo FC.

Dari segi head to head, Arema FC berhasil mengemas dua kemenangan dari lima laga terakhir kontra Borneo FC. Sementara tiga laga sisanya berakhir dengan hasil imbang.

Head to Head Borneo FC vs Arema FC

Borneo FC vs Arema FC : 0 - 0 (Piala Presiden)

Borneo FC vs Arema FC : 0 - 1 (Piala Presiden)

Borneo FC vs Arema FC : 2 - 2 (Liga 1)

Borneo FC vs Arema FC : 1 - 2 (Liga 1)

Borneo FC vs Arema FC : 2 - 2 (Liga 1)

Preview Borneo FC dan Arema FC

Pelatih Borneo FC, Milomir Seslija, mengatakan para pemainnya dalam kondisi siap tempur, dan berharap bisa meraih kemenangan dalam pertandingan perdana Liga 1.

Milo mengharapkan dukungan suporter untuk membangkitkan semangat para pemain saat pertandingan, seperti halnya saat final Piala Presiden 2022.

"Kami harapkan para pemain juga lebih bersemangat dan menunjukkan penampilan terbaik mereka saat pertandingan," tutur Milo dilansir dari laman resmi Liga 1.

Di kubu lawan, pelatih Arema FC Eduardo Almeida menegaskan pasukannya bakal bermain maksimal guna bisa mencuri poin menghadapi tuan rumah Borneo FC.

Eduardo Almeida menyadari untuk mewujudkan target tersebut bukan hal yang mudah, mengingat Borneo FC sudah pasti punya motivasi besar untuk membalas kegagalan di Piala Presiden 2022.

"Kami tahu laga perdana liga di musim ini akan sangat sulit. Tapi kami akan melakukan segalanya untuk mengkoleksi poin dari pertandingan yang akan berlangsung besok," ujar Eduardo.

Prediksi Susunan Pemain Borneo FC vs Arema FC

Borneo FC (4-3-3): Angga Saputro; Diego Michiels, Agung Prasetyo, Javlon Guseynov, Leo Guntara; Kei Hirose, Hendro Siswanto, Jonathan Bustos; Terens Puhiri, Matheus Pato, Stefano Lilipaly.

Arema FC (4-3-3): Adilson Maringa; Rizky Dwi Febrianto, Bagas Adi, Sergio Silva, Johan Alfarizi; Rensi Yamaguchi, Jayus Hariono, Dendi Santoso; Gian Zola, Adam Alis, Abel Camara

Prediksi Skor Borneo FC vs Arema FC

Pertandingan diprediksi akan berjalan sangat sengit. Apalagi, Borneo memiliki ambisi untuk revans setelah kalah di babak final Piala Presiden.

Namun, hasil imbang kemungkinan diterima kedua tim pada laga pekan perdana ajang Liga 1 2022-2023.

Prediksi:

Skor Borneo FC vs Arema FC : 1 - 1

Skor Borneo FC vs Arema FC : 2 - 1

Skor Borneo FC vs Arema FC : 1 - 2

