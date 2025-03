Drawing Perempat Final Liga Champions, Arsenal Vs Real Madrid, Munchen Vs Inter

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Babak 16 besar Liga Champions 2024/25 usai digelar setelah empat laga terakhir di babak 16 besar rampung dimainkan pada Kamis dini hari WIB, dan delapan tim memastikan tempat di perempat final.

Barcelona, Inter Milan, Paris Saint-Germain, dan Bayern Muenchen sudah lebih dulu memastikan diri lolos ke perempat final Liga Champions.

Borussia Dortmund lolos ke babak perempat final setelah mengalahkan Lille dengan skor 2-1. Kemenangan itu membuat Dortmund unggul agregat 3-2 atas Lille.

Arsenal berhasil mengamankan langkah mereka ke perempat final berkat agregat 9-3 setelah mencukur PSV 7-1 pada leg pertama dan bermain imbang 2-2 di laga kedua.

Klub Inggris lainnya, Aston Villa juga maju ke perempat final dengan agregat besar atas Club Brugge. Aston Villa menang 3-0 pada leg kedua dan menutup laga 16 besar dengan keunggulan agregat 6-1 atas Club Brugge.

Real Madrid jadi tim terakhir yang memastikan diri lolos ke babak perempat final Liga Champions. Los Blancos berhasil menang adu penalti lawan Atletico Madrid setelah kalah 0-1 di waktu normal sehingga agregat jadi 2-2.

Antonio Rudiger jadi penentu kemenangan saat sukses melaksanakan tugasnya sebagai eksekutor kelima yang membuat Madrid menang 4-2 di adu penalti.

Hasil leg kedua babak 16 besar Liga Champions 2024/25:

Barcelona 3-1 Benfica (agregat 4-1)

Inter Milan 2-1 Feyenoord (agregat 4-1)

Liverpool 0-1 PSG (pen 1-4) (agregat 1-1)

Leverkusen 0-2 Bayern Muenchen (agregat 0-5)

Lille 1-2 Borussia Dortmund (agregat 2-3)

Aston Villa 3-0 Club Brugge (agregat 6-1)

Arsenal 2-2 PSV (agregat 9-3)

Atletico 1-0 Real Madrid (pen 2-4) (agregat 1-1)

Daftar perempat final Liga Champions 2024/25:

Bayern Muenchen vs Inter Milan

Arsenal vs Real Madrid

Barcelona vs Borussia Dortmund

PSG vs Aston Villa