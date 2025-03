Jadwal Leg Kedua 16 Besar Liga Champions, Liverpool vs PSG, Atletico Vs Real Madrid

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Jadwal leg kedua babak 16 besar Liga Champions dijadwalkan akan bergulir pada Rabu dan Kamis dini hari WIB, bakal menentukan delapan tim yang melaju ke perempat final.

Pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions, Liverpool akan menjamu Paris Saint-Germain (PSG) di Stadion Anfield, Liverpool, Rabu (12/3) pukul 03.00 WIB, demikian catatan UEFA.

Liverpool kini memiliki modal bagus jelang pertandingan ini karena pada leg pertama lalu dapat mengalahkan PSG dengan skor tipis 1-0 berkat gol semata wayang Harvey Elliot.

Pada pertandingan ini Liverpool hanya perlu mengamankan hasil imbang untuk memastikan diri lolos ke perempat final, sedangkan PSG harus mendapatkan kemenangan dengan selisih dua gol.

Selanjutnya ada pertandingan Atletico Madrid menjamu Real Madrid pada leg kedua babak 16 besar Liga Champions di Stadion Civitas Metropolitano, Madrid, Kamis (13/3) pukul 03.00 WIB.

Atletico Madrid pada leg pertama lalu harus takluk dengan skor 1-2 dari Real Madrid ketika melakoni laga di Stadion Santiago Bernabeu dan harus mengamankan kemenangan di laga nanti.

Skuad asuhan Diego Simeone diwajibkan mengamankan kemenangan dengan selisih dua gol untuk bisa lolos ke babak perempat final, sementara Real Madrid cukup mendapatkan hasil imbang.

Selain dua pertandingan tersebut, ada juga laga menarik lainnya seperti Barcelona vs Benfica, Inter Milan vs Feyenoord, Bayer Leverkusen vs Bayern Muenchen, Lille vs Borussia Dortmund, Aston Villa vs Club Brugge dan Arsenal vs PSV.

Jadwal leg kedua babak 16 besar Liga Champions:

Rabu (12/3)

Barcelona vs Benfica 00.45 WIB (1-0)

Inter Milan vs Feyenoord 03.00 WIB (2-0)

Liverpool vs PSG 03.00 WIB (1-0)

Bayer Leverkusen vs Bayern Muenchen 03.00 WIB (0-3)

Kamis (13/3)

Lille vs Borussia Dortmund 00.45 WIB (1-1)

Aston Villa vs Club Brugge 03.00 WIB (3-1)

Arsenal vs PSV 03.00 WIB (7-1)

Atletico Madrid vs Real Madrid 03.00 WIB (1-2).