Erick Thohir Ceritakan Proses Rekrut Pelatih Baru untuk Timnas Indonesia

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut pihaknya sudah mendapatkan pelatih baru untuk Timnas Indonesia menggantikan Shin Tae-yong.

PSSI menggelar konferensi pers di Menara Danareksa, Jakarta, terkait rencana pada tahun 2025, Senin (6/1/2025).

Dalam konferensi pers itu Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengumumkan akhir kerja sama dengan pelatih asal Korea Selatan, Shin Tae-yong.

"Coach Shin Tae-yong sudah menerima surat menyuratnya. Nanti tentu ada proses yang berikutnya mengenai hubungan kita yang sudah berakhir. Saya mengucapkan sekali lagi terima kasih," kata Erick Thohir dalam konferensi pers, Senin.

Pada kesempatan yang sama, Erick juga mengatakan bahwa PSSI telah menemukan pelatih Timnas Indonesia yang baru.

Namun Erick enggan mengungkapkan identitas pelatih baru tersebut. Dia meminta publik untuk sabar menunggu.

"Kami sudah dapatkan calonnya (pelatih baru Timnas Indonesia). Nanti juga kami undang semua media untuk press conference di tanggal 12 (Januari) nanti. Jadi kalau ada dari pihak media yang ingin tanya jawab nanti langsung saja. Tanggal 11 malam sudah mendarat," kata Erick Thohir.

Erick membeberkan bahwa dirinya mendapat izin dari Presiden Prabowo Subianto untuk pergi ke suatu negara.

Dalam kunjungan itu Erick juga "buka warung" untuk mewawancarai calon pelatih Timnas Indonesia.

"Dari tanggal 25-30 (Desember), kesempatan itu yang saya lakukan karena memang dalam meng-interview pelatih tidak bisa dilakukan melalui video conference karena tidak dapat chemistry-nya, harus duduk one on one," tutur Erick.

Erick pun sengaja mengajak bertemu pada tanggal 25 Desember bertepatan dengan momen hari raya Natal. Menurutnya, hal itu adalah bagian dari mengetes keseriusan para kandidat.

Dari 3 calon pelatih yang diundang, hanya 1 yang datang. Sosok itu mendapat nilai lebih dari Erick Thohir dan kemungkinan akan ditunjuk jadi pelatih Timnas Indonesia yang baru.

Beberapa sosok pelatih kenamaan dikaitkan dengan posisi pelatih Timnas Indonesia.

Eks pemain Timnas Belanda seperti Louis van Gaal, Marco van Basten, dan Patrick Kluivert masuk dalam radar Tim Garuda.