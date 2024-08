Jadwal Babak Ketiga Piala Liga inggris: Enam Tim Premier League Saling Bunuh

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Enam tim Liga Premier akan saling bertemu pada babak ketiga Piala Liga Inggris setelah undian selesai dilakasanakan Kamis dini hari WIB tadi.

Liverpool bertemu West Ham United, Everton melawan Southampton, dan Brighton menghadapi Wolverhampton Wanderers.

West Ham bertemu Liverpool di Anfield setelah menang tipis 1-0 dari AFC Bournemouth di Stadion Olimpiade London, Kamis dini hari WIB melalui gol tunggal Jarrod Bowen.

Lalu, Everton dan Southampton bertemu setelah sanma-sama memenangkan babak kedua. Everton mengalahkan Doncaster 3-0, sedangkan Southampton menggebuk Cardiff City 5-3.

Hal sama terjadi pada Brighton dan Wolves. Brighton menaklukkan Crawley 4-0, sementara Wolves menang 2-0 dari Burnley.

Adapun klub pemain Indonesia Elkan Baggottt, Blackpool, akan menghadapi Sheffield Wednesday pada babak ketiga setelah mengalahkan Blackburn Rovers 2-1 pada babak kedua.

Babak ketiga Piala Liga akan dimainkan setelah jeda internasional pada 16 dan 23 September waktu setempat.

Hasil Piala Liga babak kedua Kamis dini hari WIB:

Wolverhampton Wanderers 2-0 Burnley

Wimbledon 2-2 Ipswich Town (penalti 4-2)

Cardiff 3-5 Southampton

Colchester 0-1 Brentford

Swansea 0-1 Wycombe

West Ham United 1-0 Bournemouth

Nottingham Forest 1-1 Newcastle United (penalti 3-4)

Jadwal babak ketiga Piala Liga Inggris:

Liverpool vs West Ham United

Manchester City vs Watford

Arsenal vs Bolton Wanderers

Manchester United vs Barnsley

Wycombe vs Aston Villa

Coventry City vs Tottenham Hotspur

Walsall vs Leicester City

Brentford vs Leyton Orient

Blackpool vs Sheffield Wednesday

Preston North End vs Fulham

Everton vs Southampton

Queens Park Rangers vs Crystal Palace

Stoke City vs Fleetwood Town

Brighton and Hove Albion vs Wolverhampton Wanderers

AFC Wimbledon vs Newcaslte United

Chelsea vs Barrow.