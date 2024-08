Link Live Streaming Final Tunggal Putri Olimpiade 2024, An Se Young vs He Bingjao

Pertandingan final bulu tangkis tunggal putri Olimpiade Paris 2024, An Se Young vs He Bingjado di porte de la Chapelle Arena, Senin (5/8/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Pertandingan final bulu tangkis tunggal putri Olimpiade Paris 2024 akan mempertemukan An Se Young vs He Bingjado di porte de la Chapelle Arena, Senin (5/8/2024).

An Se Young lolos ke final setelah mengalahkan jagoan Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung dalam pertarungan alot selama tiga set 11-21, 21-13, dan 21-16.

Sementara itu, He Bingjao melangkah ke final setelah Carolina Marin mengundurkan diri di babak semifinal usai mengalami cedera ACL. Padahal Marin saat itu sedang memimpin 21-14 dan 10-8.

Kontingen China sendiri di cabor bulu tangkis sudah mengumpulkan dua emas di nomor ganda putri dan ganda campuran.

Sedangkan Indonesia meraih satu perunggu lewat tunggal, Gregoria Mariska Tunjung.

Link live streaming final bulu tangkis tunggal putri Olimpiade 2024, An Se Young vs He Bingjao:

https://www.vidio.com/live/17475-vidio-1?schedule_id=3633056