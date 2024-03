Klasemen Liga Italia 4 Maret: Bologna Lolos ke Liga Champions Musim Depan?

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Bologna semakin nyaman di empat besar klasemen sementara Liga Italia setelah mengalahkan Atalanta 2-1 pada pekan ke-27, Senin (4/3/2024) dini hari WIB.

Kemenangan Bologna hadir berkat gol Joshua Zirkzee dan Lewis Ferguson, sedangkan Atalanta sempat unggul terlebih dahulu melalui Ademola Lookman, demikian catatan Liga Italia.



Kini Bologna menempati posisi keempat klasemen sementara Liga Italia dengan raihan 51 poin dari 27 pertandingan, sementara Atalanta di peringkat enam dengan 46 poin.

Jika Bologna bisa konsisten duduk di posisi empat klasemen Serie A, maka anak asuh Thiago Motta tersebut akan lolos ke Liga Champions musim depan.



Sementara itu, Juventus harus menelan kekalahan dengan skor 1-2 ketika bertandang ke markas Napoli di Stadion Diego Armando Maradona, Naples, Senin dini hari WIB.



Hasil ini membuat Juventus gagal memangkas jarak dengan Inter Milan di peringkat pertama yang baru akan bermain Selasa dini hari WIB.



Selain itu, kini Bianconeri yang berada di peringkat kedua klasemen sementara dengan 57 poin, hanya memiliki jarak satu poin dengan AC Milan di posisi ketiga.

Hasil Liga Italia pekan ke-27:

Lazio 0 - 1 AC Milan

Udinese 1 - 1 Salernitana

Monza 1 - 4 AS Roma

Torino 0 - 0 Fiorentina

Verona vs Sassuolo 1 - 0



Empoli vs Cagliari 0 - 1

Frosinone vs Lecce 1 - 0

Atalanta vs Bologna 1 - 2

Napoli vs Juventus 2 - 1

Jadwal Liga Italia, pekan ke-27, Selasa (5/3):

Inter Milan vs Genoa 02.45 WIB

Klasemen Liga italia, 4 Maret 2024:

# Team MP D P 1 Inter Milan 26 +55 69 2 Juventus 27 +21 57 3 AC Milan 27 +19 56 4 Bologna 27 +17 51 5 Roma 27 +19 47 6 Atalanta 27 +19 46 7 Napoli 27 +11 43 8 Fiorentina 27 +9 42 9 Lazio 27 +3 40 10 Torino 27 +0 37 11 Monza 27 -6 36 12 Genoa 26 -3 33 13 Lecce 27 -19 25 14 Empoli 27 -19 25 15 Udinese 27 -15 24 16 Frosinone 27 -21 24 17 Verona 27 -12 23 18 Cagliari 27 -22 23 19 Sassuolo 27 -23 20 20 Salernitana 27 -33 14

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel