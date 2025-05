Klasemen Liga Italia 2024-2025: Juventus Lolos Liga Champions, Venezia Degradasi

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Liga Italia 2024-2025 telah berakhir. Juventus merebut tiket terakhir ke Liga Champions berkat finis di posisi 4 klasemen Liga Italia 2024-2025.

Liga Italia 2024-2025 ditutup dengan giornata 38 yang menggelar 6 laga terakhir secara serentak pada Senin (26/5/2025) dini hari WIB.

Duel Torino vs AS Roma dan Venezia vs Juventus menjadi yang paling mencuri perhatian karen menentukan tiket terakhir ke Liga Champions musim depan.

Sebelum laga, AS Roma memiliki kans lolos ke Liga Champions jika mampu menang di markas Torino sementara Juventus gagal menang atas Venezia.

Roma berhasil meraih kemenangan 2-0 atas Torino dalam laga yang berlangsung di Stadion Olimpiade Torino.

Giallorossi memastikan kemenangan lewat gol Leandro Paredes dari titik penalti pada menit ke-18 dan tandukan Alexis Saelemaekers pada menit ke-53.

Akan tetapi, kemenangan itu seolah sia-sia karena Juventus mampu mengatasi perlawanan tuan rumah Venezia dengan skor 3-2.

Tanpa sang kapten sekaligus bek Timnas Indonesia, Jay Idzes, yang terkena akumulasi kartu, Venezia justru unggul lebih dulu lewat sepakan Daniel Fila pada menit kedua.

Juventus merespons dan langsung membalikkan skor menjadi 2-1 sebelum babak pertama usai.

Kedua gol Si Nyonya Tua dicetak oleh Kenan Yildiz pada menit ke-25 dan Randal Kolo Muani pada menit ke-31.

Venezia mampu menyamakan kedudukan lewat Ridgeciano Haps pada menit ke-55, namun penalti Manuel Locatelli pada menit ke-73 memastikan kemenangan Bianconeri.

Hasil ini membuat Juventus finis di urutan keempat klasemen Liga Italia 2024-2025 dengan 70 poin, unggul 1 angka atas AS Roma yang mengejar di posisi kelima.

Tim besutan Igor Tudor pun lolos ke Liga Champions musim depan menyusul Napoli, Inter Milan, dan Atalanta yang sudah lebih dulu melenggang.

Adapun Roma akan bermain di Liga Europa karena menduduki peringkat kelima di akhir musim ini.

Sementara itu, Jay Idzes dan kawan-kawan harus terdegradasi seusai Venezia kalah dari Juventus pada laga terakhir.

I Lagunari finis di posisi ke-19 dengan 29 poin. Sekalipun menang atas Juventus, Venezia akan tetap terdegradasi karena rival terdekat mereka, Lecce, menang 1-0 atas Lazio sehingga finis di posisi ke-17 atau batas zona aman.

Venezia dan Empoli menyusul AC Monza yang sudah lebih dulu merosot turun ke Serie B alias degradasi.

Berikut hasil dan klasemen akhir Liga Italia 2024-2025: