Napoli Juara Liga Italia, Pemain Skotlandia Cetak Sejarah

Bisnis.com, JAKARTA — Kemenangan 2-0 atas Cagliari pada pekan terakhir liga membawa Napoli menjadi kampium Liga Italia Seri A musim 2024/2025.

Sukses klub asal Kota Naples menjadi juara liga makin lengkap setelah pelatih Napoli Antonio Conte dinobatkan sebagai pelatih terbaik Italia sepanjang musim ini.

Selain itu, gelandang Napoli asal Skotlandia Scott McTominay terpilih sebagai best overall most valuable player (MVP) musim ini.

Bagi McTominay, gelar tersebut terasa makin spesial karena bersama kompatriotnya Billy Gilmour, keduanya sukses mengukir sejarah sebagai pemain asal Skotlandia pertama yang bisa meraih scudetto setelah 120 tahun.

McTominay merupakan gelandang andalan Napoli yang didatangkan Conte dari Manchester United musim lalu dengan transfer 30,5 juta euro.

Gelar juara liga ini menjadi torehan keempat bagi Napoli sekalgus menjadi gelar juara kedua dalam tiga musim terakhir.

Klub yang pernah dihuni oleh legenda Argentina Diego Armando Maradona itu menempatkan diri sebagai tim yang sangat diperhitungkan di Seri A dalam lima musim terakhir.

Presiden Napoli Aurelio De Laurentiis mengatakan bahwa gelar juara yang diraih klub itu akan makin lengkap jika musim depan timnya bisa menorehkan prestasi di Liga Champions.

Hal itu menjadi tekanan bagi Conte yang dikabarkan banyak didekati klub untuk hengkang dari Napoli. Apalagi, relasi Conte dan De Laruentiis dinilai banyak kalangan kurang mesra.

Selepas memastikan gelar juara Seri A, De Laurentiis mengatakan dirinya tidak akan mengekang Conte untuk tetap bertahan di Napoli.

"Jangan pernah berkata tidak. Pelatih memiliki karakter mereka sendiri yang harus dihormati dan menurut saya Anda tidak boleh memaksa mereka dengan kontrak yang sangat ketat. Napoli adalah Napoli, mereka pantas dihormati. Jika dia ingin menempatkan dirinya di bawah kendali klub seperti yang telah dilakukannya musim ini, maka kami akan menyambutnya, kami siap mengikutinya seperti seorang pemimpin yang hebat," kata De Laurentiis dikutip dari Football Italia, Sabtu (24/05/2025).

Napoli menjadi juara Seri A di laga penentuan pekan ke-38 dengan kemenangan 2-0 atas Cagliari. Mereka hanya berselisih satu poin dengan Inter Milan yang menduduki posisi kedua.

Adapun peringkat ketiga ditempati oleh Atalanta yang sukses mengungguli Juventus.