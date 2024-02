Prediksi Skor Tottenham vs Brighton 10 Februari, Susunan Pemain, H2H, Klasemen

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Pelatih Tottenham Hotspur Ange Postecoglou meminta timnya mewaspadai Brighton & Hove Albion saat bertemu dalam pekan ke-24 Liga Inggris di Stadion Tottenham Hotspur, Sabtu (10/2/2024), pukul 22.00 WIB.

"Secara umum, Anda masih melihat identitas mereka dan jenis tim mereka dan jika Anda membiarkan mereka mendikte permainan, mereka bisa mengalahkan siapa pun," kata Ange, melansir dari laman resmi klub, Sabtu.

Brighton dalam empat laga terakhir di Liga Inggris meraih hasil kurang memuaskan dengan raihan satu kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan menyakitkan saat dilibas tim papan bawah Luton Town dengan empat gol tanpa balas.

Meski demikian, pelatih asal Australia itu tetap menaruh perhatian besar pada pasukan Roberto De Zerbi tersebut karena keberanian mereka yang selalu memainkan gaya sepak bolanya yang kuat dalam penguasaan bola.

"Saya tahu hasil yang mereka peroleh tidak terlalu bagus namun identitas yang mereka miliki, jenis sepak bola yang mereka mainkan, tidak berubah sejak Roberto berada di sana," kata Ange.

"Itu sebabnya mereka adalah lawan yang menantang, karena apa pun performa mereka, mereka masih akan bermain dan berani menguasai bola serta memainkan sepak bola mereka. Mereka mencoba menguasai bola dan mendominasi permainan, selalu menjadi ancaman di lini depan, individu yang baik," lanjutnya.

Sang kapten Son Heung-min dan Yves Bissouma dapat kembali bermain pada laga nanti setelah tugas negaranya bersama Korea Selatan di Piala Asia 2023 Qatar dan Mali di Piala Afrika 2023 Pantai Gading rampung.

Selain dua pemain itu, Spurs juga kembali diperkuat Giovani Lo Celso yang pulih setelah cedera.

Di sisi tim tamu, Kaoru Mitoma kembali tersedia setelah negaranya Jepang terhenti di perempat final Piala Asia 2023. Namun, Brighton masih tanpa Simon Adigra yang masih absen karena membela Pantai Gading di final Piala Afrika 2023 akhir pekan nanti dan juga top skor tim sementara Joao Pedro yang absen karena cedera hamstring.

Jadwal Liga Inggris, Sabtu 10 Februari 2024

19:30 WIB

Manchester City vs Everton



22:00 WIB

Fulham vs AFC Bournemouth



Liverpool vs Burnley

Luton Town vs Sheffield United



Tottenham Hotspur vs Brighton & Hove Albion



Wolverhampton Wanderers vs Brentford

Klasemen Liga Inggris:

# Team MP P 1 Liverpool 23 51 2 Manchester City 22 49 3 Arsenal 23 49 4 Aston Villa 23 46 5 Tottenham Hotspur 23 44 6 Manchester United 23 38 7 West Ham United 23 36 8 Brighton & Hov… 23 35 9 Newcastle United 23 33 10 Wolverhampton 23 32 11 Chelsea 23 31 12 AFC Bournemouth 22 27 13 Fulham 23 26 14 Crystal Palace 23 24 15 Brentford 22 22 16 Nottingham Forest 23 21 17 Luton Town 22 20 18 Everton 23 19 19 Burnley 23 13 20 Sheffield United 23 10

Head to Head Tottenham Hotspur vs Brighton

28 December 2023

American Express Stadium, Falmer

Brighton 4-2 Spurs

08 April 2023

Tottenham Hotspur Stadium, London

Spurs 2-1 Brighton

08 October 2022

Amex Stadium, Falmer

Brighton 0-1 Spurs

16 April 2022

Tottenham Hotspur Stadium, London

Spurs 0-1 Brighton

16 March 2022

Amex Stadium, Falmer

Brighton 0-2 Spurs

Lima Pertandingan Tottenham Hotspur

06/01/24 Tottenham Hotspur 1 - 0 Burnley



14/01/24 Manchester United 2 - 2 Tottenham Hotspur



27/01/24 Tottenham Hotspur 0 - 1 Manchester City



01/02/24 Tottenham Hotspur 3 - 2 Brentford



03/02/24 Everton 2 - 2 Tottenham Hotspur

Lima Pertandingan Brighton & Hove Albion

06/01/24 Stoke City 2 - 4 Brighton & Hove Albion



23/01/24 Brighton & Hove Albion 0 - 0 Wolverhampton Wanderers



27/01/24 Sheffield United 2 - 5 Brighton & Hove Albion



31/01/24 Luton Town 4 - 0 Brighton & Hove Albion



03/02/24 Brighton & Hove Albion 4 - 1 Crystal Palace

Prediksi Skor Tottenham Vs Brighton 10 Februari 2024:

Skor Tottenham Hotspur Vs Brighton 2-1

Skor Tottenham Hotspur Vs Brighton 2-2

Skor Tottenham Hotspur Vs Brighton 3-1

