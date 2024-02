Prediksi Skor Liverpool vs Burnley 10 Februari, Klasemen, H2H, Susunan Pemain

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Pelatih Liverpool Jurgen Klopp ingin anak asuhnya bangkit saat melawan Burnley usai dibekap Arsenal dengan skor 1-3 di Stadion Emirates akhir pekan lalu.

Liverpool wajib menang atas Burnley di Anfield, Sabtu (10/2/2024) malam, pukul 22.00 WIB, dalam laga pekan ke-24 Liga Inggris.

Klopp ingin The Reds kembali ke jalur kemenangan untuk terus menjaga posisi dari kejaran Manchester City dan Arsenal yang menguntit di posisi kedua dan ketiga dengan selisih dua poin.

"Kami ingin tampil lebih baik dari yang kami lakukan dan itulah yang kami coba dan kami inginkan dan kami harus menunjukkan reaksi dan itulah satu-satunya hal baik tentang hal itu," kata Klopp pada jumpa pers melawan Burnley, melansir dari laman resmi klub, Sabtu.

Pelatih asal Jerman itu berharap dengan bermain di kandang sendiri, timnya mendapatkan dukungan penuh dari suporter yang memadati Anfield untuk mempermudah mendapatkan tiga poin.

Namun, di saat yang sama, ia tidak ingin gairah tim yang ingin mendapatkan kemenangan kembali ini ternodai karena meremehkan pasukan Vincent Kompany itu yang kini berada di posisi ke-19 klasemen sementara.

"Tim ingin menunjukkan reaksi. Kalau masyarakat mau membantu kami, itu akan sangat membantu. Hal pertama yang harus kita lupakan adalah posisi Burnley di klasemen karena hanya itu yang berpotensi menghasilkan kulit pisang (terpeleset)," kata Klopp.

Pada laga nanti, Wataru Endo dapat kembali bermain setelah tugas bersama negaranya Jepang di Piala Asia 2023 Qatar selesai. Namun, pemain-pemain seperti Stefan Bajcetic, Ben Doak, Joel Matip, Dominik Szoboszlai, Mohamed Salah, dan Kostas Tsimikas belum dapat tampil karena cedera.

Selain itu, The Reds juga tak akan diperkuat pemain muda potensialnya Conor Bradley yang masih dalam keadaan duka karena ayahnya meninggal, Thiago Alcantara yang kembali cedera, dan Ibrahima Konate yang menjalani akumulasi dua kartu kuning saat diusir keluar lapangan melawan Arsenal pekan lalu.

“Kami mempunyai beberapa masalah dan harus menunggu. Namun pada akhirnya kami akan memiliki 11 pemain dan kami akan berusaha mencapainya," tutup Klopp.

Klasemen Liga Inggris:

# Team MP P 1 Liverpool 23 51 2 Manchester City 22 49 3 Arsenal 23 49 4 Aston Villa 23 46 5 Tottenham Hotspur 23 44 6 Manchester United 23 38 7 West Ham United 23 36 8 Brighton & Hov… 23 35 9 Newcastle United 23 33 10 Wolverhampton 23 32 11 Chelsea 23 31 12 AFC Bournemouth 22 27 13 Fulham 23 26 14 Crystal Palace 23 24 15 Brentford 22 22 16 Nottingham Forest 23 21 17 Luton Town 22 20 18 Everton 23 19 19 Burnley 23 13 20 Sheffield United 23 10

Head to Head Liverpool vs Burnley:

26 December 2023

Turf Moor, Burnley

Burnley 0-2 Liverpool

13 February 2022

Turf Moor, Burnley

Burnley 0-1 Liverpool

21 August 2021

Anfield, Liverpool

Liverpool 2-0 Burnley

19 May 2021

Turf Moor, Burnley

Burnley 0-3 Liverpool

21 January 2021

Anfield, Liverpool

Liverpool 0-1 Burnley

Prediksi Susunan Pemain Liverpool vs Burnley:

Liverpool possible starting lineup:

Alisson; Alexander-Arnold, Quansah, Van Dijk, Robertson; Jones, Endo, Mac Allister; Jota, Nunez, Diaz

Burnley possible starting lineup:

Trafford; Assignon, O'Shea, Esteve, Vitinho; Gudmundsson, Berge, Brownhill, Odobert; Datro Fofana, Foster

Jadwal Liga Inggris, Sabtu 10 Februari 2024:

19:30 WIB

Manchester City vs Everton



22:00 WIB

Fulham vs AFC Bournemouth



Liverpool vs Burnley

Luton Town vs Sheffield United



Tottenham Hotspur vs Brighton & Hove Albion



Wolverhampton Wanderers vs Brentford

Lima Pertandingan Liverpool:

21/01/24 AFC Bournemouth 0 - 4 Liverpool



25/01/24 Fulham 1 - 1 Liverpool



28/01/24 Liverpool 5 - 2 Norwich City



01/02/24 Liverpool 4 - 1 Chelsea



04/02/24 Arsenal 3 - 1 Liverpool

Lima Pertandingan Burnley:

30/12/23 Aston Villa 3 - 2 Burnley



06/01/24 Tottenham Hotspur 1 - 0 Burnley



13/01/24 Burnley 1 - 1 Luton Town



01/02/24 Manchester City 3 - 1 Burnley

03/02/24 Burnley 2 - 2 Fulham

Prediksi Skor Liverpool vs Burnley 10 Februari 2024:

Skor Liverpool vs Burnley 2-0

Skor Liverpool vs Burnley 3-0

Skor Liverpool vs Burnley 2-1

