Prediksi Juventus vs AS Roma: Mourinho Sebut Sumber Kekuatan Besar Giallorossi

Jelang Juventus vs AS Roma, Jose Mourinho berharap pemain-pemain bintang di timnya dapat melanjutkan tren positif di Liga Italia.

AS Roma memetik kemenangan 2-0 atas juara bertahan Serie A, Napoli, pada akhir pekan lalu.

Pekan ini AS Roma dituntut tampil konsisten untuk menjegal ambisi Juventus dalam mengejar gelar scudetto musim ini.

Pelatih AS Roma Jose Mourinho membeberkan bahwa terlepas dari semua masalah yang ada, termasuk pembatasan Financial Fair Play, AS Roma memiliki kekuatan besar yakni chemistry antarpemain.

"Kami bersatu, kami mempunyai sekelompok pemain hebat yang selalu berusaha mengubah kelemahan menjadi kekuatan dan saling membantu," ucap Jose Mourinho, Jumat (29/12/2023).

Juventus bisa berjarak 7 poin dari Inter Milan, pemuncak klasemen Liga Italia, jika tim Nerazzurri mengalahkan Genoa pada partai yang digelar Sabtu (30/12/2023) dini hari.

Sementara itu, kemenangan atas Juventus akan membuat Roma masuk 4 besar dan mewujudkan target ke Liga Champions musim depan.

Saat ini Roma berada di urutan keenam, berjarak 3 angka dari tim urutan keempat, Bologna.

Di sisi lain, Bologna diyakini dapat mengalahkan Udinese yang terancam degradasi pada Sabtu (30/12/2023) dini hari.

Mourinho enggan membeberkan targetnya bersama AS Roma untuk musim ini.

Pelatih asal Portugal itu mengaku lebih suka mengambil keputusan per pertandingan.

Pasalnya, kata Mourinho, AS Roma memiliki beberapa masalah dengan pemain yang punya riwayat cedera rumit.

"Jika kami dapat mengerahkan semua pemain yang ada untuk setiap pertandingan, saya tidak masalah untuk mengatakan bahwa kami bisa bertanding dengan semuanya, bukan untuk gelar tapi untuk empat besar," ujar Mourinho.

"Sayangnya kami menghadapi kesulitan-kesulitan ini, apalagi pembatasan Financial Fair Play bukanlah situasi yang mudah untuk ditangani. Itu sebabnya saya tidak menetapkan target spesifik," kata eks pelatih Manchester United itu.

Meski begitu, Mourinho meyakini pemain-pemain Giallorossi akan melakukan yang terbaik terlepas dari permasalahan-permasalahan yang ada.

