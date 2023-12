Prediksi Skor Luton Town vs Manchester City: Head to Head, Susunan Pemain

Berikut prediksi skor Luton Town vs Manchester City dalam lanjutan Liga Inggris 2023-2024.

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, SOLO - Laga Luton Town vs Manchester City digelar dalam lanjutan Liga Inggris 2023-2024. Prediksi skor mengunggulkan Manchester City menang.

Luton Town akan menjamu Manchester City di Kenilworth Road dalam pekan ke-16 Liga Inggris 2023-2024, Minggu (10/12/2023) malam.

Kedua tim sama-sama menelan kekalahan dalam laga sebelumnya tengah pekan ini.

Luton Town takluk secara dramatis dari Arsenal dengan skor 3. Adapun Manchester City harus mengakui keunggulan 0-1 Aston Villa.

Bagi Manchester City, kemenangan atas Luton Town menjadi hal wajib untuk mengembalikan tim ke jalur kemenangan.

Maklum, juara bertahan Liga Inggris ini sudah nirkemenangan dalam 3 laga terakhir. Mereka imbang 4-4 dengan Chelsea, ditahan 1-1 oleh Liverpool, sama kuat 3-3 lawan Tottenham Hotspur, dan terakhir takluk di Villa Park.

Dari segi materi pemain, Manchester City di atas kertas bisa menaklukkan Luton Town. Apalagi The Hatters masih berkutat di papan bawah, posisi 18, dengan 9 poin dan hanya meraih 2 kemenangan sejauh ini.

Luton Town dan Manchester City tak pernah bersua di kasta teratas sejak era Premier League bergulir pada 1992.

Pertemuan terakhir The Citizens dan The Hatters terjadi pada 1999 di Second Division (sekarang Championship). Kala itu Manchester City menang 2-0 atas Luton Town.

Preview Luton Town vs Manchester City

Luton Town: Tuan rumah dipastikan kehilangan Dan Potts, Mads Juel Andersen, dan Reece Burke yang masih dibekap cedera.

Sambi Lokonga, Cauley Woodrow, dan Marvelous Nakamba diragukan tampil karena masalah kondisi kebugaran.

Manchester City: Gelandang kreatif Kevin De Bruyne masih absen untuk waktu yang lama karena cederanya belum sembuh.

Jeremy Doku dan Matheus Nunes diragukan tampil. Jack Grealish kemungkinan dipercaya mengisi posisi winger.

Prediksi Susunan Pemain Luton Town vs Manchester City

Luton Town (3-4-2-1): Thomas Kaminski; Amari'i Bell, Gabriel Osho, Teden Mengi; Alfie Doughty, Ross Barkley, Pelly Mpanzu, Issa Kabore; Andros Townsend, Jacob Brown; Elijah Adebayo.

Pelatih: Rob Edwards

Manchester City (3-4-2-1): Ederson; Nathan Ake, Ruben Dias, Kyle Walker; Jack Grealish, Rodri, John Stones, Phil Foden; Bernardo Silva, Julian Alvarez; Erling Haaland.

Pelatih: Pep Guardiola

Head to Head Luton Town vs Manchester City

14/4/1999: Manchester City 2-0 Luton Town

28/11/1998 Luton Town 1-1 Manchester City

15/2/1992: Manchester City 4-0 Luton Town

23/11/1991: Luton Town 2-2 Manchester City

5/3/1991: Manchester City 3-0 Luton Town

Prediksi Skor Luton Town vs Manchester City

Manchester City lebih diunggulkan untuk meraih kemenangan dalam partai ini. Meski tengah mengalami periode negatif, The Citizens diyakini masih lebih tangguh daripada Luton Town.

Prediksi:

Luton Town 0-2 Manchester City

Luton Town 1-3 Manchester City

Luton Town 0-3 Manchester City

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News