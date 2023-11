Prediksi Skor Argentina vs Senegal U17: Daftar Pemain, Jadwal, Preview

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Pertandingan pertama selalu sulit, karena setiap tim akan berusaha beradaptasi dengan situasi, kondisi, dan permainan dari setiap lawan. Hal itulah yang harus diwaspadai timnas Argentina di pertandingan pertamanya di Piala Dunia U-17.

Timnas Argentina U-17 yang dipenuhi talenta-talenta muda akan berhadapan dengan skuad Senegal di pertandingan Grup D Piala Dunia U-17 2023 di Stadion Si Jalak Harupat, Sabtu (11/11/2023) malam.

Pelatih Argentina, Diego Placente akan memaksimalkan striker Claudio Echeverri yang dianggap sebagai pemain paling berbakat di Piala Dunia U-17.

Bermain di River Plate, Echeverri sudah menjalani debut bersama tim senior. Echeverri yang bermain delapan kali dengan timnas Argentina U-17 dan sudah mengecap dua gol bahkan pernah dipanggil oleh pelatih Tim Tango senior, Lionel Scaloni.

Meski Argentina dipenuhi pemain berbakat, pelatih Senegal, Serigne Saliou Dia tidak mau terlalu memusingkan hal tersebut. Dia bahkan tidak tahu dengan kekuatan calon lawannya tersebut.

"Kami belum tahu pasti (tentang Argentina). Hanya beberapa video. Namun menurut saya, kami harus bermain dengan nilai-nilai kami, tidak terlalu memikirkan tim Argentina. Namun yang lebih penting bermain dengan nilai-nilai kami, titik kekuatan kami, dan kami berusaha bermain dengan kekuatan kami," kata Dia.

Senegal berpartisipasi di Piala Dunia U-17 untuk kedua kalinya. Mereka lolos ke turnamen tahun ini dengan status juara Piala Afrika U-17 2023, dan bagi Dia kunci keberhasilan Senegal adalah kerja keras.

"Bagi saya Senegal memerlukan banyak usaha. Sekarang kami adalah juara Afrika U23. Dan sekarang kami melakukan yang terbaik agar Senegal tetap berada di papan atas," tambah mantan pelatih Aspire Academy di Qatar itu.

Jika Argentina ada Echeverri, maka Tim Senegal bakal diperkuat, Amara Diouf, yang baru berusia 15 tahun. Dia yakin sang pemain akan dapat berkembang pesat di masa yang akan datang.

"Menurut saya dia (Amara Diouf) adalah pemain bagus. Dia orang yang tidak besar kepala, rendah hati. Mudah-mudahan dia bisa tetap seperti itu," ujar Dia.

Dia berharap Senegal bisa meraih sukses di Piala Dunia U-17 seperti timnas Nigeria yang menjadi tim Afrika tersukses yakni lima kali menjadi juara.

"Afrika memiliki perbedaan dengan wilayah lain. Kami lebih spontan, lebih banyak upaya, harus lebih memaksimalkan kekuatan fisik kami. Itulah kuncinya menurut saya tim-tim Afrika dapat tampil baik," tutur sosok yang juga pernah berprofesi sebagai guru pendidikan jasmani itu.

Daftar Pemain Argentina di Piala Dunia U-17 2023:

Kiper: Froilan Diaz, Jeremías Florentin, Franco Villalba.

Belakang: Ulises Gimenez, Dylan Gorosito, Tobias Palacio, Juan Gimenez, Valente Pierani, Juan Manuel Villalba, Thiago Laplace, Octavio Ontivero.

Tengah: Mariano Gerez, Gustavo Albarracin, Valentino Acuna, Kevin Gutierrez, Franco Mastantuono.

Depan: Claudio Echeverri, Maher Carrizo, Agustín Ruberto, Santiago Lopez, Ian Subiabre.

Daftar Pemain Senegal U-17 di Piala Dunia U-17:

Kiper

1 GK Serigne Diouf 25-03-2006 (17) Senegal AS Génération Foot

16 GK Macoura Mboup 18-12-2007 (16) Senegal AS Génération Foot

21 GK Bamba Fall 07-07-2007 (16) Senegal Diambars FC

Bek

3 DF Mamadou Diallo 21-02-2007 (16) Senegal Diambars FC

4 DF Fallou Diouf 31-12-2006 (17) Senegal AS Génération Foot

5 DF Boubacar Ba 05-01-2006 (17) Senegal Étoile Lusitana

12 DF Guy Lima 07-10-2006 (17) Senegal AFAT FC

17 DF Ibrahima Diallo 13-09-2007 (16) Senegal AS Génération Foot

Gelandang

6 MF Daouda Diong 15-06-2006 (17) Senegal Académie Foot Darou Salam

8 MF Saliou Faye 10-03-2006 (17) Senegal AS Génération Foot

11 MF Lamine Sadio 24-12-2007 (16) Senegal Envi Foot

13 MF Alpha Toure 25-01-2006 (17) Senegal AS Génération Foot

14 MF Pierre Dorival 15-03-2006 (17) Senegal AS Dakar Sacré-Cœur

Striker

2 FW Clayton Diandy 29-07-2006 (17) Senegal Diambars FC

7 FW Yaya Dieme 16-10-2007 (16) Senegal Diambars FC

9 FW Omar Sall 02-11-2008 (15) Senegal Envi Foot

10 FW Amara Diouf 07-06-2008 (15) Senegal AS Génération Foot

15 FW Mamadou Gning 22-12-2006 (17) Senegal ASC Espoirs De GWYE

18 FW Mamadou Sawane 22-02-2006 (17) Senegal AFAT FC

19 FW Idrissa Gueye 16-09-2006 (17) Senegal Mbour Petite-Côte FC

20 FW Cherif Niabaly 28-08-2006 (17) Senegal Océan FC

Jadwal Grup D Piala Dunia U-17 2023:

11 November 2023

Stadion Si Jalak Harupat, 16:00 WIB Jepang vs Polandia

Stadion Si Jalak Harupat, 19:00 WIB Argentina vs Senegal

14 November 2023

Stadion Si Jalak Harupat, 16:00 WIB Senegal vs Polandia

Stadion Si Jalak Harupat, 19:00 WIB Jepang vs Argentina

17 November

Stadion Si Jalak Harupat, 16:00 WIB Senegal vs Jepang

JIS, 16:00 WIB Polandia vs Argentina

Prediksi skor Argentina vs Senegal U17:

skor Argentina vs Senegal U17: 2-1

skor Argentina vs Senegal U17: 1-1

skor Argentina vs Senegal U17: 3-1

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News