Hasil Argentina vs Senegal U17: Telat Panas, Tim Tango Dihajar Senegal

Pertandingan Piala Dunia U-17 Grup D antara Argentina U-17 vs Senegal U-17 di Stadion Si Jalak Harupat, Sabtu (11/11/2023) malam, menghasilkan skor akhir 1-2.

Kendati Tim Tango yang diasuh Diego Placente itu cenderung mendominasi pertandingan dengan penguasaan bola mencapai 66%, namun Senegal U-17 cenderung lebih efektif.

Secara umum, tim para junior Lionel Messi melesatkan 19 tendangan dengan 5 gol tepat sasaran. Sementara itu, tim berisi para junior dari Sadio Mane tetap mampu menghasilkan 12 tendangan dengan 4 di antaranya mengarah ke gawang.

Penyerang kiri Senegal U-17 sekaligus pemegang rekor debut termuda Timnas Senegal, Amara Diouf tampil apik dengan mencetak 2 gol di babak pertama.

Secara umum, Diouf memang langsung tampil mencolok pada menit-menit awal pertandingan, lewat beberapa tusukannya yang mampu menjebol sisi kanan Tim Tango.

Gol Diouf bermula pada menit ke-5 lewat cut inside, sebelum melesatkan tendangan keras ke kiper Argentina U-17, Froilan Diaz. Gol kedua terjadi pada menit ke-38, setelah operannya terkena blok bek Argentina yang kemudian justru membuka celah.

Tim Argentina U-17 harus putar otak di babak ke-2 untuk memperkaya variasi serangan yang bisa menjebol pertahanan Singa Teranga yang diasuh oleh Sergine Dia.

Akhirnya, pada menit akhir, tepatnya pada menit 90+2, Tim Tango terselamatkan oleh tendangan bebas yang bisa dieksekusi manis oleh penyerangnya, Agustin Ruberto.

Tim Argentina U-17 bukannya minim peluang, justru mampu mendominasi serangan, terutama lewat sisi kanan yang diperkuat gelandang muda River Plate, Claudio Echeverri.

Hanya saja, pergerakan Echeverri dikawal ketat oleh para bek Senegal U-17, Boubacar Ba, Mamadou Diallo, dan Fallou Diouf yang bergantian dengan rapi menjaga para penyerang muda Tim Tango.

Selain itu, Tim Tango terbilang telat panas karena baru bisa menciptakan variasi serangan yang lebih tajam pada menit-menit akhir babak ke-2.

Dengan pertandingan ini, Senegal U-17 saat ini menempati posisi puncak Grup D, sementara Argentina U-17 di posisi ke-3. Posisi ke-2 Grup D ditempati Jepang U-17 yang menang melawan Polandia U-17 dengan skor 1-0.

Daftar Pemain Argentina di Piala Dunia U-17 2023:

Kiper: Froilan Diaz, Jeremías Florentin, Franco Villalba.

Belakang: Ulises Gimenez, Dylan Gorosito, Tobias Palacio, Juan Gimenez, Valente Pierani, Juan Manuel Villalba, Thiago Laplace, Octavio Ontivero.

Tengah: Mariano Gerez, Gustavo Albarracin, Valentino Acuna, Kevin Gutierrez, Franco Mastantuono.

Depan: Claudio Echeverri, Maher Carrizo, Agustín Ruberto, Santiago Lopez, Ian Subiabre.

Daftar Pemain Senegal U-17 di Piala Dunia U-17:

Kiper

1 GK Serigne Diouf 25-03-2006 (17) Senegal AS Génération Foot

16 GK Macoura Mboup 18-12-2007 (16) Senegal AS Génération Foot

21 GK Bamba Fall 07-07-2007 (16) Senegal Diambars FC

Bek

3 DF Mamadou Diallo 21-02-2007 (16) Senegal Diambars FC

4 DF Fallou Diouf 31-12-2006 (17) Senegal AS Génération Foot

5 DF Boubacar Ba 05-01-2006 (17) Senegal Étoile Lusitana

12 DF Guy Lima 07-10-2006 (17) Senegal AFAT FC

17 DF Ibrahima Diallo 13-09-2007 (16) Senegal AS Génération Foot

Gelandang

6 MF Daouda Diong 15-06-2006 (17) Senegal Académie Foot Darou Salam

8 MF Saliou Faye 10-03-2006 (17) Senegal AS Génération Foot

11 MF Lamine Sadio 24-12-2007 (16) Senegal Envi Foot

13 MF Alpha Toure 25-01-2006 (17) Senegal AS Génération Foot

14 MF Pierre Dorival 15-03-2006 (17) Senegal AS Dakar Sacré-Cœur

Striker

2 FW Clayton Diandy 29-07-2006 (17) Senegal Diambars FC

7 FW Yaya Dieme 16-10-2007 (16) Senegal Diambars FC

9 FW Omar Sall 02-11-2008 (15) Senegal Envi Foot

10 FW Amara Diouf 07-06-2008 (15) Senegal AS Génération Foot

15 FW Mamadou Gning 22-12-2006 (17) Senegal ASC Espoirs De GWYE

18 FW Mamadou Sawane 22-02-2006 (17) Senegal AFAT FC

19 FW Idrissa Gueye 16-09-2006 (17) Senegal Mbour Petite-Côte FC

20 FW Cherif Niabaly 28-08-2006 (17) Senegal Océan FC

