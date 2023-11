Profil Amara Diouf, Bocah Ajaib yang Acak-acak Pertahanan dan Jebol Gawang Argentina

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Nama Amara Diouf langsung menjadi sorotan usai kemenangan Senegal atas Argentina dalam laga Grup D Piala Dunia U-17 di Stadion Si Jalak Harupat, Sabtu (11/11/2023) malam.

Senegal yang mewakili Benua Afrika usai menjadi juara di Piala Afrika U-17 membungkam Tim Tango dengan skor 2-1.

Amara Diouf yang baru berusia 15 tahun memborong dua gol Senegal ke gawang Argentina.

Diouf yang beroperasi di sayap kiri berhasil mengacak-acak pertahanan Argentina dengan kecepatan, kekuatan tendangannya, dan kemampuan membawa bola.

Semua atribut tersebut dipertontonkan Diouf kepada mata dunia dengan gol ciamiknya ke gawang Argentina yang dijaga Froilán Gabriel Diaz di menit 6 dan 38.

Meski baru berumur 15 tahun, Diouf bermain dengan tenang selayaknya pemain senior. Gol pertama Diouf ke gawang Argentina membuktikan ketenangannya meski dalam posisi terjepit.

Gol kedua terjadi lewat aksi individunya yang menawan usai melewati dua pemain Argentina diakhiri dengan tendangan keras ke arah kanan gawang Diaz.

Kiprah Diouf sendiri sudah banyak diamati klub-klub di Eropa. Bahkan pemain kelahiran 7 Juni 2008 ini sudah disanterkan bakal pindah ke Liga Prancis bersama Metz.

Menarik dinanti, apakah Diouf akan kembali membuat kejutan di Piala Dunia U-17 usai menjebol gawang Argentina?

Profil Amara Diouf, pemain Senegal di Piala Dunia U-17:

Date of birth 7 June 2008 (age 15)

Place of birth Pikine, Senegal

Height 1.74 m (5 ft 9 in)

Position(s) Winger

Team information

Current team

Génération Foot

Youth career

2017–2023 Génération Foot

Senior career*

Years Team Apps (Gls)

2023– Génération Foot 0 (0)

International career‡

2022– Senegal U17 10 (8)

