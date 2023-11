Hasil Piala Dunia U-17 2023: Senegal Babat Polandia 4-1, Gueye Cetak Hatrick

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, SOLO - Laga Senegal vs Polandia di Piala Dunia U-17 pada Selasa (14/11/2023) ditutup dengan kemenangan manis dari tim The Lions of Teranga (julukan Senegal).

Senegal berhasil mengemas 4 gol saat kontra Polandia di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung. 3 gol diantaranya adalah hatrick yang diciptakan oleh Idrissa Gueye.

Kemudian gol satu lagi dihasilkan dari bunuh diri bek Polandia, Dominik Jerzy Szala.

Meskipun pertandingan sempat dihentikan sementara karena masalah cuaca, namun Senegal dapat menuntaskan permainan dengan apik.

Di babak pertama, gol Idrissa Gueye tercipta di menit ke-18. Di menit ke-30, gol bunuh diri dilakukan oleh Dominik Jerzy Szala.

Dominik berusaha menghalau bola dengan kaki kirinya, namun bola malah bergerak ke arah gawangnya sendiri.

Memasuki babak kedua, Gueye mencetak dua angka untuk Sigenal, yakni di menit ke-52 dan ke-68.

Polandia pun sempat mencetak gol balasan di menit ke-66 melalui Marcel Wojciech.

Setelah itu, serangan Senegal menjadi lebih agresif. Polandia pun tercatat menyalahi Szaucner di pinalti area saat hendak mencetak angka.

Tak berselang lama, Senegal kembali menyerang gawang Polandia, sayang kiper Matys berhasil menangkis bola dengan baik.

Striker Sinegal mendapat kesempatan emas setelah umpan liar di menit ke-79. Ia pun mencoba keberuntungannya menembak ke gawang Polandia. Sayang bola hanya bergulir ke pinggir gawang.

The Lions of Teranga, terus menyerang Polandia dengan ganas hingga membuat Tim Orly tak bekutik sama sekali.

Polandia pun sempat mendapat kesempatan membalas serangan Senegal di menit ke-83. Namun tendangan keras dari Borys gagal menembus gawang musuh.

Hingga 90 menit berakhir, Polandia hanya mampu mengemas 1 gol melawan Senegal.

Tambahan waktu 5 menit pun diberikan oleh wasit. Di momen injury time ini membuat Polandia frustasi untuk mencetak angka.

Sayang beberapa serangan Polandia mampu dihalau dengan baik oleh Diouf.

