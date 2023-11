Prediksi Skor Brasil vs Iran U17, Preview, Daftar Pemain, Jadwal

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Timnas Brasil U-17 akan memulai petualangannya mempertahankan gelar juara dunia dengan bertemu Iran di Jakarta International Stadium, Sabtu (11/11/2023) malam.

Pelatih timnas Brasil U-17 Phelipe Leal, mengaku tidak terbebani dengan status juara bertahan. Lela mengaku malah bersyukur tim Samba junior dapat kembali tampil di ajang ini.

"Masyarakat Brasil itu kan sudah terbiasa dengan penampilan yang baik, dengan semua yang kami inginkan untuk masa depan pemain-pemain muda. Mudah-mudahan kami akan lepas semua bebannya yang ada dan bisa memberikan permainan terbaik di Indonesia," ujar pelatih 34 tahun ini.

Leal berharap para pemainnya dapat tampil lepas saat melawan Iran pada pertandingan pembukaan Grup C melawan Iran. Leal bahkan berjanji akan menampilkan permainan menarik untuk publik Indonesia.

"Kami berterima kasih untuk masyarakat Indonesia atas segala bantuannya, dan kami akan memperlihatkan bagaimana caranya sekarang kami menuju pertandingan perdana dan mudah-mudahan mendapatkan hasil positif," ujar Leal.

Timnas Brasil U-17 menuju perhelatan Piala Dunia U-17 dengan catatan menawan. Mereka menjadi juara Piala Amerika Selatan U-17 dengan torehan tujuh kemenangan dan hanya dua kali bermain imbang.

Namun Iran yang datang ke Piala Dunia U-17 2023 ini bukan tanpa kekuatan. Anak asuh Hossein Abdi punya modal sejarah penting saat Piala Dunia 2017 bisa melaju ke perempat final dengan menyingkirkan Jerman dan Meksiko.

Jika tidak hati-hati, bukan tidak mungkin malah Timnas Iran U-17 yang membuat kejutan dengan mencuri poin dari Brasil di laga perdana.

Pemain Pilihan:

Brasil:

Kaua Elias: Timnas Brasil U-17 dihuni talenta-talenta muda berbakat yang sudah menjadi incaran sejumlah klub besar Eropa. Salah satu pemain yang menjadi sorotan di turnamen ini adalah Kaua Ellias yang berposisi sebagai striker.

Bermain di Fluminense, Ellias bahkan sudah menandatangani kontrak sebagai pemain profesional meski umurnya masih belia. Fluminense paham betul bakat Ellias tidak boleh disia-siakan.

Ellias yang bertinggi 181 cm sudah mencetak lima gol dari tujuh pertandingan bersama Timnas Brasil U-17. Ellias mempunyai kekuatan di kaki kanan-kiri dan sundulan yang mematikan.

Iran:

Amirmohammad Razaghnia: Pemain yang berposisi sebagai gelandang ini terkenal cerdas dan tenang. Razaghnia juga mempunyai kemampuan untuk mengatur tempo pertandingan, membaca permainan.

Sebagai gelandang, Razaghnia juga mempunyai kemampuan untuk mengantisipasi lebih awal serangan lawan dengan intersep dan tekal yang akurat.

Daftar Pemain Brasil U-17 di Piala Dunia U-17:

1. Correa (Corinthians)

2. Pedro Cobra (Atletico-MG)

3. Gabriel (Vasco Da Gama)

4. Pedro Lima (Sport)

5. Victor Gabriel (Atletico-MG)

6. Esquerdinha (Fluminense)

7. Souza (Santos)

8. Da Mata (Gremio)

9. Joao Souza (Flamengo)

10. Vitor Reis (Palmeiras)

11. Camilo (Gremio)

12. Dudu (Athletico-PR)

13. Figueiredo (Palmeiras)

14. Lorran (Flamengo)

15. Luis Gustavo (Corinthians)

16. Estevao (Palmeiras)

17. Kaua Elias (Fluminense)

18. Luighi (Palmeiras)

19. Pedrinho (Corinthians)

20. Rayab (Vasco Da Gama)

21. Riquelme (Palmeiras).

Daftar pemain Iran U-17 di Piala Dunia U-17:

Kiper: Arsha Shakouri, Mohammadhossein Sharifi, Armin Abasi

Belakang: Nima Andarz, Hesam nafari, Alireza Homaifard, Darvish Aali Erfan, Yaghoob Barajeh, Ali Hassani, Abolfazi, Zoleikhaei,

Tengah: Samir Hobobati, Amirmohammad Razaghinia, Alireza Sharifi, Zargham Saadavi, Mohammad Askari, Abolfazi Zamani, Mahan Sadeghi

Depan: Esmaeil Gholizadeh, Kasra Taheri, Reza Ghandipour, Abolfazi Moredi

Jadwal pertandingan Piala Dunia U-17 Grup C:

Grup C

11 November 2023

JIS, 16:00 WIB Kaledonia Baru vs Inggris

JIS, 19:00 WIB Brasil vs Iran

14 November

JIS, 16:00 WIB Brasil vs Kaledonia Baru

JIS, 19:00 WIB Inggris vs Iran

17 November

JIS, 19:00 WIB Inggris vs Brasil (Jakarta)

Stadion Si Jalak Harupat, 19:00 WIB Iran vs Kaledonia Baru

Prediksi Skor Brasil vs Iran U17:

Skor Brasil vs Iran : 3-0

Skor Brasil vs Iran : 2-2

Skor Brasil vs Iran : 3-1

