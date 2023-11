Jadwal Pertandingan Piala Dunia U-17 2023 Grup C dan D: Ada Inggris, Brasil, Argentina

Grup C dan D Piala Dunia U-17 2023 akan menyajikan tim-tim besar yang akan berlaga di Stadion Si Jalak Harupat dan Jakarta International Stadium (JIS).

Bisnis.com, JAKARTA - Grup C dan D Piala Dunia U-17 2023 akan menyajikan tim-tim besar yang akan berlaga di Stadion Si Jalak Harupat dan Jakarta International Stadium (JIS).

Jadwal pertandingan Grup C dan D Piala Dunia U-17 akan dimulai Sabtu (11/11/2023) sore. Di Grup C, Kaledonia Baru akan menantang Timnas Inggris di Jakarta International Stadium (JIS) mulai pukul 16.00 WIB.

Setelah itu, pertandingan akan dilanjutkan dengan laga Brasil vs Iran yang dihelat pada pukul 19.00 WIB.

Pertandingan Grup C akan dilanjutkan pada 14 November 2023. Kali ini Brasil yang merupakan juara bertahan akan ditantang Kaledonia Baru di JIS pada pukul 16.00 WIB. Setelah itu, Timnas Inggris akan bertemu Iran di pertandingan selanjutnya pada pukul 19.00 WIB.

Big match akan terjadi di pertandingan ketiga Grup C. Timnas Inggris yang dihuni pemain Premier League akan menantang Brasil di pertandingan ketiga di JIS pada pukul 19.00 WIB.

Di waktu yang bersamaan, Iran akan bertemu dengan Kaledonia Baru di Stadion Si Jalak Harupat.

Pertandingan di Grup D Piala Dunia U-17 akan menampilkan aksi-aksi dari Timnas Jepang, Polandia, Argentina, dan Senegal.

Jadwal pertandingan pertama Piala Dunia U-17 Grup D akan mempertemukan Timnas Jepang vs Polandia di Stadion Si Jalak Harupat pada 11 September, pukul 16.00 WIB. Pertandingan akan dilanjutkan dengan laga Argentina vs Senegal pada pukul 19.00 WIB.

Pertandingan kedua Grup D Piala Dunia U-17 akan dilaksanakan pada 14 November 2023 di Stadion Si Jalak Harupat. Senegal yang berasal dari benua Afrika akan ditantang Polandia pada pukul 16.00 WIB.

Setelah itu, laga kedua akan mempertemukan Jepang vs Argentina pada pukul 19.00 WIB.

Pertandingan terakhir Grup C akan mempertandingkan laga yang waktunya bersamaan pada pukul 16.00 WIB. Di laga pamungkas tersebut, Senegal vs Jepang pada 17 November di Stadion Si Jalak Harupat. Sedangkan Pertandingan Polandia vs Argentina akan dilaksanakan di JIS.

Jadwal pertandingan Piala Dunia U-17 Grup C dan D:

Grup C

11 November 2023

JIS, 16:00 WIB Kaledonia Baru vs Inggris

JIS, 19:00 WIB Brasil vs Iran

14 November

JIS, 16:00 WIB Brasil vs Kaledonia Baru

JIS, 19:00 WIB Inggris vs Iran

17 November

JIS, 19:00 WIB Inggris vs Brasil (Jakarta)

Stadion Si Jalak Harupat, 19:00 WIB Iran vs Kaledonia Baru

Grup D

11 November 2023

Stadion Si Jalak Harupat, 16:00 WIB Jepang vs Polandia

Stadion Si Jalak Harupat, 19:00 WIB Argentina vs Senegal

14 November 2023

Stadion Si Jalak Harupat, 16:00 WIB Senegal vs Polandia

Stadion Si Jalak Harupat, 19:00 WIB Jepang vs Argentina

17 November

Stadion Si Jalak Harupat, 16:00 WIB Senegal vs Jepang

JIS, 16:00 WIB Polandia vs Argentina

