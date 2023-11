Opening Ceremony Piala Dunia U-17 Hari Ini (10/22), Aurelie Moeremans Siap Dangdutan

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Upcara Pembukaan atau Opening Ceremony sepak bola dunia Piala Dunia U-17 akan digelar pada malam ini, pukul 19.00 WIB di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jumat (10/11/2023).

Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut opening ceremony Piala Dunia U-17 2023 di Indonesia akan spesial karena dimeriahkan deretan artis top Tanah Air.

Ada dua artis dengan genre musik yang berbeda akan tampil, mereka adalah Wika Salim dan Aurelie Moeremans untuk menghibur penonton.

Seremoni pembukaan Piala Dunia U-17 2023 bakal dihelat jelang kick-off timnas U-17 Indonesia vs Ekuador pada Jumat (10/11/2023) pukul 19.00 WIB.

Aurelie, artis blasteran Indonesia-Belgia, bakal mendendangkan lagu secara medley No Comment-Rungkad diiringi 20 dancer, sedangkan Wika bakal membakar semangat suporter Tim Merah-Putih menyanyikan lagu Bersama Garuda (We Are Together) yang menjadi lagu tema timnas Indonesia berkolaborasi dengan 20 dancer.

Bagi PSSI, penyelenggaraan Piala Dunia U-17 amat krusial. Untuk kali pertama Indonesia dipercaya menggelar ajang internasional sepak bola kelas dunia.

Erick melanjutkan bahwa organisasinya terus memastikan Piala Dunia U-17 berjalan sukses, untuk mendapat kepercayaan menggelar ajang-ajang lebih besar lagi.

Dilakukan bertahap, kata Erick PSSI ingin membuktikan bahwa Indonesia bisa menjadi tuan rumah yang baik. Tak hanya dari sisi penyelenggaraan, tetapi diharapkan agar timnas U-17 Indonesia bisa berprestasi di ajang tersebut.

"Pembukaan merupakan sesuatu yang spesial, menjadi gerbang pintu masuk ke turnamen. Kita berharap pelaksanaannya bisa lancar dan sukses," tutur Erick yang juga bertindak sebagai Ketua Local Organizer Committee (LOC) Piala Dunia U-17 2023.

Tak hanya itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dipastikan akan menghadiri opening ceremony Piala Dunia U-17 2023 bersama Presiden federasi sepak bola dunia (FIFA) Gianni Infantino di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jumat (10/11/2023).

Bintang Jasa untuk Presiden FIFA

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan bahwa terdapat sejumlah agenda yang akan dilakukan orang nomor satu di Indonesia itu bersama dengan nahkoda dari federasi sepak bola dunia itu pada Jumat ini.

Pertama, Jokowi akan memberikan tanda kehormatan bintang jasa kepada Presiden federasi sepak bola dunia (FIFA) Gianni Infantino di Istana Negara pada hari ini, Jumat (10/9/2023).

"Rencananya dijadwalkan pertemuan Bapak Presiden dengan Presiden FIFA. Karena ada beberapa agenda Bapak Presiden hari ini yang juga dihadiri Presiden FIFA. Pertama, Penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Jasa dari Presiden kepada Presiden FIFA di Istana Negara," ujarnya kepada wartawan lewat pesan teks, Jumat (10/11/2023).

Lebih lanjut, Ari memerinci bahwa agenda selanjutnya Kepala Negara bersama Infantino akan meresmikan Kantor FIFA di Jakarta. Lalu, Presiden Ke-7 RI itu dan Presiden FIFA akan menghadiri pembukaan Piala Dunia U-17 di Surabaya.

