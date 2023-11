Jadwal Liga 1 Pekan 18: Madura United vs Persib, PSM vs Persija

Berikut jadwal Liga 1 2023-2024 pekan 18, ada big match Madura United vs Persib Bandung dan PSM Makassar vs Persija Jakarta.

Bisnis.com, SOLO - Jadwal Liga 1 2023-2024 pekan ke-18 dihiasi banyak big match, antara lain Madura United vs Persib Bandung dan PSM Makassar vs Persija Jakarta.

Liga 1 2023-2024 akan memasuki pekan ke-18 mulai hari ini, Rabu (1/11/2023) hingga Sabtu (4/11/2023).

Tak seperti pekan lalu, hanya ada 8 pertandingan yang akan digelar pada pekan ke-18 Liga 1 2023-2024.

Satu pertandingan yakni Persebaya Surabaya vs Persis Solo resmi ditunda hingga 13 Desember karena Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, dipakai untuk Piala Dunia U-17 2023.

Pekan ini langsung dibuka dengan big match Madura United vs Persib Bandung. Kedua tim ini sama-sama menghuni papan atas klasemen sementara.

Persaingan kedua tim ketat karena sama-sama mengoleksi 31 angka dari 17 pertandingan. Persib di urutan kedua karena unggul selisih gol.

Kedua tim ini hanya berjarak 4 angka dari Borneo FC yang memuncaki klasemen sekaligus menjadi "juara paruh musim" Liga 1 2023-2024.

Pada Kamis (2/11/2023), ada 3 laga yang digelar yakni Arema FC vs Dewa United, Bhayangkara FC vs PSIS Semarang, dan Borneo FC vs Persik Kediri.

Bhayangkara FC dan Arema FC sama-sama mengincar poin penuh untuk keluar dari zona degradasi.

Adapun lawan mereka, Dewa United dan PSIS Semarang, relatif aman karena ada di papan atas hingga tengah.

Kemudian pada Jumat (3/11/2023) ada big match PSS Sleman vs Bali United dan PSM Makassar vs Persija Jakarta.

Bali United mencatat 5 laga tak terkalahkan di Liga 1, namun mereka tumbang 3-6 dari Central Coast Mariners (Australia) di Piala AFC pekan lalu.

Sebaliknya, PSS justru nirkemenangan dalam 5 pertandingan terakhir. Pekan lalu tim Elang Jawa takluk 1-4 di markas Persib.

PSM vs Persija menjadi duel seru yang layak dinantikan. Sebagai tim dengan sejarah panjang di sepak bola Indonesia, PSM dan Persija musim ini terseok-seok.

PSM di urutan ke-12 klasemen sementara dengan 22 poin, dibuntuti Persija yang mengumpulkan 20 angka.

Tren negatif belum beranjak dari Persija. Tim arahan Thomas Doll ini menelan 2 kekalahan dan 3 kali imbang dalam 5 pertandingan terakhir.

Juku Eja sedikit lebih baik karena bisa mencatat 1 kemenangan dalam periode itu. Plus, PSM juga menang atas Hougang United (Singapura) di Piala AFC pada 25 Oktober lalu.

Persikabo vs RANS Nusantara FC dan Persita Tangerang vs Barito Putera akan menjadi 2 laga terakhir yang menutup pekan ke-18 Liga 1 2023-2024.

RANS cukup mencuri perhatian pada musim ini. Tim milik selebritas Raffi Ahmad itu bercokol di urutan keempat dengan bekal 30 poin.

Torehan poin RANS kemungkinan besar bertambah saat menghadapi Persikabo yang kini mendekam di posisi ke-17 alias 2 terbawah.

Persita butuh poin penuh jika tak ingin masuk ke zona merah, sebab mereka kini di urutan ke-15 tepat di atas jurang degradasi.

Di sisi lain, lawan yang akan mereka hadapi adalah Barito Putera yang meraih 4 hasil imbang beruntun plus 1 kekalahan dalam 5 partai terakhir.

Berikut jadwal Liga 1 2023-2024 pekan 18:

