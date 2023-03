Jadwal Liga Inggris Pekan Ke-26: Ada Liverpool vs Manchester United

Bagikan A- A+

Bisnis.com, SOLO - Jadwal Liga Inggris pekan ke-26 akan dimulai pada akhir minggu ini, duel panas Liverpool vs Manchester United akan tersaji.

Kompetisi Premier League alias kasta pertama Liga Inggris pekan memasuki pekan ke-26 mulai Sabtu (4/3/2023), Minggu (5/3/2023), dan Selasa (7/3/2023).

Total ada 10 pertandingan Liga Inggris yang digelar tanpa adanya perubahan jadwal atau penundaan.

Juara bertahan, Manchester City akan membuka pekan ke-26 dengan menjamu Newcastle United.

Man City perlu mewaspadai Newcastle United yang musim ini menjelma tim papan atas di bawah arahan pelatih Eddie Howe.

Setelah itu, ada lima partai yang digelar serentak pukul 22.00 WIB yakni Chelsea vs Leeds United, Arsenal vs Bournemouth, Aston Villa vs Crystal Palace, Brighton vs West Ham United, dan Wolves vs Tottenham Hotspur.

Chelsea yang terseok-seok musim ini akan menjamu Leeds United di Stadion Stamford Bridge. Partai ini menjadi kesempatan The Blues meraih kemenangan yang sudah amat dirindukan.

Maklum saja, terakhir kali Chelsea meraih kemenangan adalah kala menjamu Crystal Palace pada 15 Januari lalu.

Sementara itu, Arsenal akan menantang Bournemouth untuk memantapkan posisi puncak klasemen. The Gunners kini memimpin dengan 60 poin dari 25 laga, unggul lima angka atas Man City di urutan kedua.

Pada Minggu (5/3/2023), ada tiga laga yang salah satunya adalah big match Liverpool vs Manchester United.

Dari performa kedua tim dalam beberapa laga terakhir, Manchester United punya catatan yang lebih apik. Setan Merah tak terkalahkan dalam 11 laga terakhir, sembilan di antaranya berakhir dengan kemenangan.

Di sisi lain, Liverpool kesulitan menemukan performa terbaik. The Reds sudah menelan tiga kekalahan dalam tujuh laga terakhir. Modal kemenangan 2-0 atas Wolves pekan lalu menjadi bekal positif Liverpool.

Partai Brentford vs Fulham akan menjadi penutup pekan ke-26 pada Selasa dini hari WIB.

Berikut jadwal Liga Inggris pekan ke-26:

