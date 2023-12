Prediksi Skor Liverpool vs Manchester United (17/12), Preview, Susunan Pemain, H2H

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Liverpool akan berusaha mengambil poin penuh saat menjamu Manchester United di Stadion Anfield dalam lanjutan Liga Inggris pekan ke-17, Minggu (17/12/2023) malam.

Tambahan tiga poin akan semakin memantapkan posisi Liverpool di puncak klasemen Liga Inggris.

Poin penuh juga sangat berharga, apalagi Arsenal, yang kini menguntit di posisi kedua cuma berbeda satu angka dari Liverpool.

Arsenal yang bermain terlebih dahulu melawan Brighton & Hove Albion akan bertindak sebagai tuan rumah.

Arsenal diprediksi juga akan mengambil poin penuh dari Brighton & Hove Albion di Stadion Emirates.

Pelatih Liverpool, Jurgen Klopp yang sadar dengan kondisi ini, mau tidak mau harus mengambil poin penuh saat melawan Setan Merah.

Demi meraih kemenangan, Klopp sampai harus mengistirahatkan sejumlah pemain inti saat Liverpool kalah 1-2 di markas Union Saint-Gilloise dalam lanjutan Liga Europa.

Bagi Klopp, pertarungan lawan Manchester United lebih penting, penuh gengsi, klasik, dan yang pasti akan sangat menentukan perjalanan the Reds merebut gelar juara Premier League.

Liverpool bakal mengandalkan trio Darwin Núñez, Mohamed Salah, dan Luis Díaz untuk menjebol gawang Manchester United yang diprediksi akan ditempati Andre Onana.

Liverpool diperkirakan bisa mengambil tiga poin di pertandingan ini. Apalagi keadaan Manchester United saat ini sedang limbung usai dua kekalahan beruntun dari Bournemouth dan Bayern Munchen,

Pasukan Erik Ten Hag seperti kehilangan gairah dan semangat saat bermain. Lini belakang yang dikomandoi Jonny Evans dan Raphael Varane juga terlihat rapuh dan mudah dijebol.

Dalam lima pertandingan, pasukan Man United sudah 10 kali kebobolan dan memasukkan lima gol.

Jika Ten Hag tidak memperbaiki hal ini, bukan tidak mungkin Onana kembali memungut bola dari dalam gawang saat bertamu ke markas Liverpool nanti malam.

Prediksi susunan pemain Liverpool vs Manchester United:

Liverpool: Alisson, Trent Alexander-Arnold, Konstantinos Tsimikas, Wataru Endo, Jarell Quansah, Virgil van Dijk, Dominik Szoboszlai, Ryan Gravenberch, Darwin Núñez, Mohamed Salah, Luis Díaz

Manchester United: André Onana, Diogo Dalot, Sergio Reguilón, Sofyan Amrabat, Jonny Evans, Raphael Varane, Antony, Scott McTominay, Rasmus Winther Hojlund, Hannibal Mejbri, Alejandro Garnacho

Klasemen Liga Inggris:

# Team MP D P 1 Liverpool 16 +21 37 2 Arsenal 16 +18 36 3 Aston Villa 16 +15 35 4 Manchester City 17 +20 34 5 Tottenham Hotspur 17 +12 33 6 Newcastle United 17 +15 29 7 Manchester United 16 -3 27 8 Brighton & Hov… 16 +5 26 9 West Ham United 16 -4 24 10 Chelsea 17 +2 22 11 Fulham 17 -3 21 12 Brentford 16 +1 19 13 Wolverhampton … 16 -5 19 14 AFC Bournemouth 16 -9 19 15 Crystal Palace 17 -8 17 16 Everton 17 +2 16 17 Nottingham Forest 17 -13 14 18 Luton Town 16 -15 9 19 Burnley 17 -20 8 20 Sheffield United 17 -31 8

Lima pertandingan Liverpool:

01/12/23

UEL

Liverpool 4 - 0 LASK

03/12/23

PRL

Liverpool 4 - 3 Fulham



07/12/23

PRL

Sheffield United 0 - 2 Liverpool



09/12/23

PRL

Crystal Palace 1 - 2 Liverpool



15/12/23

UEL

Union Saint-Gilloise 2 - 1 Liverpool

Lima pertandingan Manchester United:

30/11/23

UCL

Galatasaray 3 - 3 Manchester United



03/12/23

PRL

Newcastle United 1 - 0 Manchester United



07/12/23

PRL

Manchester United 2 - 1 Chelsea

09/12/23

PRL

Manchester United 0 - 3 AFC Bournemouth



13/12/23

UCL

Manchester United 0 - 1 Bayern Munich

Head to head Liverpool vs Manchester United:

Sunday 05 March 2023 Anfield, Liverpool

Liverpool vs Manchester United 7-0

Monday 22 August 2022 Old Trafford, Manchester

Manchester United vs Liverpool 2-1

Tuesday 19 April 2022 Anfield, Liverpool

Liverpool vs Manchester United 4-0

Sunday 24 October 2021 Old Trafford, Manchester

Manchester United vs Liverpool 0-5

Thursday 13 May 2021 Old Trafford, Manchester

Manchester United vs Liverpool 2-4

Prediksi Skor Liverpool vs Manchester United:

Skor Liverpool vs Manchester United: 2-1

Skor Liverpool vs Manchester United: 3-0

Skor Liverpool vs Manchester United: 3-1

