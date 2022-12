Prediksi Skor Persik vs Persis: Klasemen, Preview, Head to Head

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Persik Kediri ingin meraih tiga poin saat menghadapi Persis Solo dalam lanjutan Liga Indonesia pekan ke-17 di Stadion Maguwoharjo Sleman, Sabtu (23/12).

Tiga poin menjadi hal wajib yang harus diraih Persik untuk bisa keluar dari zona degradasi. Saat ini mereka masih terjerembab di dasar klasemen dengan koleksi 10 poin.

Tambahan tiga poin akan memangkas jarak poin dengan tim yang ada di atas mereka. Melihat hal itu Pelatih Persik, Divaldo Alves menganggap laga melawan Persis adalah pertandingan yang begitu penting dan harus dimenangkan.

“Besok (hari ini) laga yang penting untuk Persik. Harapannya bisa meraih tiga poin penuh supaya posisi kita naik karena posisi sekarang sulit, di bawah,” ujar Divaldo Alves.

Dia menyebut persiapan tim menghadapi laga melawan Persis sudah cukup matang.

Hal inilah yang membuatnya pede Persik memiliki peluang besar untuk memenangkan pertandingan.

“Pertandingan terakhir kemarin menurut saya menunjukkan performa tim yang sangat bagus. Permainan terbaik mereka dapat terlihat di sana,” ungkap Pelatih asal Portugal itu.

“Bagaimana sepanjang permainan Persik bisa bertahan dan menyerang,” imbuhnya.

Menghadapi Persis, Divaldo Alves mengakui bahwa problem penyelesaian akhir barisan lini serang Persik yang tampil kurang efektif dalam mengonversi peluang menjadi gol masih menjadi PR-nya.

Untuk mengatasi masalah tersebut, Divaldo Alves kemungkinan besar akan melakukan rotasi di sektor penyerangan timnya.

“Kalau rotasi besar di dalam pertandingan dan di luar pertandingan, kita lihat nanti saja,” tutupnya.

Sementara itu kubu Persis Solo sudah siap bertanding melawan Persik Kediri guna memantapkan posisi agar tidak jatuh ke zona degradasi.

Memang dari klasemen sementara saat ini, Persis berada diatas Macan Putih. Persis di posisi ke-13 dengan 16 poin. Sedangkan Persik di peringkat ke-18 dengan 10 poin.

Disatu sisi, Persik tentu bertekad menambah poin untuk melepaskan diri dari zona merah. Sedangkan bagi Persis, ini adalah momentum untuk dapat memetik kemenangan sekaligus menutup putaran pertama dengan manis.

“Tim sudah siap tempur melawan Persik. Dan kita sudah menganalisis permainan Persik. Mereka adalah tim yang bagus dan kompak. Posisi di klasemen tidak bisa menjadi patokan,” kata pelatih Persis, Leonardo Medina.

Satu hal yang menjadi catatan Leonardo Medina adalah sang lawan punya problem yang mirip dengan timnya yakni kesulitan mencetak gol.

Disebutkannya, Persik sudah memperlihatkan permainan dengan intensitas tinggi dan transisi yang cepat. “Hanya memang mereka belum bisa mencetak gol dari peluang yang sudah diciptakan," tambah Leonardo.

Dan Persis dikatakan mantan asisten pelatih tim Liga Malaysia, Johor Darul Ta’zim ini juga harus fokus pada recovery pemain untuk persiapan laga lawan Persik. Ini karena memang waktu yang terbilang mepet dari laga sebelumnya lawan Persebaya Surabaya.

Klasemen Liga Indonesia:

# Team MP W D L F A D P 1 PSM 16 9 6 1 26 9 +17 33 2 Bali United 17 11 0 6 36 21 +15 33 3 Madura United 17 10 3 4 24 14 +10 33 4 Borneo 17 9 5 3 34 19 +15 32 5 Persija 15 8 5 2 18 11 +7 29 6 Persib 15 9 2 4 28 25 +3 29 7 Arema 17 8 2 7 20 19 +1 26 8 Persita 16 8 1 7 25 23 +2 25 9 Persikabo 1973 16 6 4 6 22 21 +1 22 10 PSIS Semarang 16 6 2 8 19 22 -3 20 11 Persebaya Surabaya 16 5 4 7 17 20 -3 19 12 Persis Solo 16 4 4 8 19 19 +0 16 13 PSS Sleman 16 4 4 8 13 18 -5 16 14 RANS Nusantara 17 3 7 7 22 35 -13 16 15 Bhayangkara 16 4 4 8 15 22 -7 16 16 Dewa United 16 3 5 8 14 27 -13 14 17 Barito Putera 15 2 5 8 16 29 -13 11 18 Persik Kediri 16 1 7 8 9 23 -14 10

Prediksi Skor Persik vs Persis:

Skor Persik vs Persis: 0-1

Skor Persik vs Persis: 1-1

Skor Persik vs Persis: 2-1

Hasil Head to Head Persik vs Persis

Persik Kediri vs Persis Solo 1-0



Persis Solo vs Persik Kediri 1-1

Persik Kediri vs Persis Solo 3-0



Persis Solo vs Persik Kediri 1-2



Persik Kediri vs Persis Solo 4-0





