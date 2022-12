Prediksi Skor Persikabo vs Persib: Head to Head, Klasemen, Preview

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Persikabo 1973 mengincar kemenangan saat melawan Persib Bandung dalam laga pekan ke-17 BRI Liga 1 2022/2023, Sabtu (24/12/2022) di Stadion Manahan Solo.

Persikabo yang kurang percaya diri mencoba untuk berjuang demi kemenangan menutup putaran pertama.

Bangkit dan menang adalah satu-satunya cara yang harus dilakukan Laskar Padjadjaran guna menyudahi tren buruk dalam lima pertandingan terakhir. Djadjang Nurdjaman pelatih Persikabo mengakui Persib sedang dalam laju positif karena lima pertandingan tanpa kekalahan.

“Pertandingan terakhir week ke-17 kami mendapat lawan cukup berat dimana di lima pertandingan terakhir mereka menang empat kali dan sekali seri itu luar biasa dan sebaliknya hasil Persikabo belum meraih kemenangan, baru meraih tiga kali imbang,” ungkap Djadjang.

Pelatih yang biasa dipanggil Djanur ini sudah menyiapkan taktik strategi untuk mengalahkan mantan timnya. Tekad para pemain bulat untuk menghentikan laju Persib di BRI Liga 1 2022/2023.

“Ini situasi yang berbeda tapi kami dengan seluruh pemain yang akan tampil nanti punya tekad ingin menutup putaran pertama dengan tiga poin walaupun kita tahu lawan kita Persib,” kata Djanur.

Persikabo saat ini sudah berada di posisi 10 besar klasemen sementara dengan 22 poin. Dari 16 pertandingan anak-anak asuhan Djanur sudah memenangkan enam pertandingan, empat kali imbang, dan enam kali kalah.

Sementara itu pelatih Persib Luis Milla tak mau menganggap enteng lawan. Bila melihat hasil pertandingan Persikabo dalam lima pertandingan terakhir, Laskar Padjadjaran masih kesulitan menang selama sistem bubble berlaku. Persikabo menderita dua kekalahan dan tiga kali imbang.

“Ini akan tetap menjadi laga yang sulit dan kami juga sedang dalam momen yang bagus. Kami mendapat hasil bagus di beberapa pertandingan terakhir dan Persikabo juga sedang dalam tren yang kurang baik karena belum menang di beberapa laga terakhir,” ungkap Milla.

Milla justru mewaspadai kebangkitan Persikabo yang memiliki semangat dan motivasi berlipat ingin menghentikan tren positif Persib. Maung Bandung masih belum terkalahkan dalam delapan laga terakhir, tujuh kemenangan dan sekali imbang.

“Persikabo tentu saja mereka akan menganggap laga ini sebagai final, karena mereka butuh hasil yang bagus dan memainkan pertandingan dengan baik. Jadi itu yang menurut saya akan membuat laga ini akan sulit,” kata Milla.

Mentalitas yang baik harus ditunjukkan Teja Paku Alam cs demi menutup putaran pertama dengan kemenangan. Poin sempurna melawan Persikabo buat peluang Persib semakin besar menembus posisi lima besar BRI Liga 1.

“Terpenting adalah mental dan pikiran para pemain. Dari sisi teknik dan taktik, pemain sudah melakukan pekerjaan dengan baik tapi nanti menurut saya yang terpenting adalah mental serta pikiran pemain,“ ujar Milla.

Hasil Head to Head Persikabo vs Persib

Persib Bandung vs Persikabo 1973 1-0



Persikabo 1973 vs Persib Bandung 0-0



Persikabo 1973 vs Persib Bandung 1-1



Persib Bandung vs Persikabo 1973 1-1



Persikabo 1973 vs Persib Bandung 2-3

Klasemen Liga Indonesia:

# Team MP W D L F A D P 1 PSM 16 9 6 1 26 9 +17 33 2 Bali United 17 11 0 6 36 21 +15 33 3 Madura United 17 10 3 4 24 14 +10 33 4 Borneo 17 9 5 3 34 19 +15 32 5 Persija 15 8 5 2 18 11 +7 29 6 Persib 15 9 2 4 28 25 +3 29 7 Arema 17 8 2 7 20 19 +1 26 8 Persita 16 8 1 7 25 23 +2 25 9 Persikabo 1973 16 6 4 6 22 21 +1 22 10 PSIS Semarang 16 6 2 8 19 22 -3 20 11 Persebaya Surabaya 16 5 4 7 17 20 -3 19 12 Persis Solo 16 4 4 8 19 19 +0 16 13 PSS Sleman 16 4 4 8 13 18 -5 16 14 RANS Nusantara 17 3 7 7 22 35 -13 16 15 Bhayangkara 16 4 4 8 15 22 -7 16 16 Dewa United 16 3 5 8 14 27 -13 14 17 Barito Putera 15 2 5 8 16 29 -13 11 18 Persik Kediri 16 1 7 8 9 23 -14 10

Prediksi Skor Persikabo vs Persib:

Skor Persikabo vs Persib: 1-3

Skor Persikabo vs Persib: 2-1

Skor Persikabo vs Persib: 1-2

