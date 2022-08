Rekap Hasil dan Klasemen Liga Inggris Pekan 4: Arsenal Masih Sempurna

Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA - Berikut rekap hasil dan klasemen Liga Inggris usai merampungkan pekan keempat.

Pekan keempat Liga Inggris 2022-2023 rampung digelar pada Minggu (28/8/2022) malam WIB.

Nottingham Forest vs Tottenham Hotspur menjadi laga penutup pekan keempat Liga Inggris 2022-2023.

Tak banyak kejutan yang terjadi pada pekan keempat ini. Seluruh tim unggulan mampu memetik kemenangan atas lawan-lawannya.

Manchester United yang membuka pekan keempat dengan melawan Southampton, mampu memetik kemenangan tipis 1-0 berkat gol Bruno Fernandes.

Chelsea yang bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-28 menjungkalkan Leicester City dengan skor 2-1. Raheem Sterling memborong dua gol The Blues.

Juara bertahan Liga Inggris, Manchester City, menggasak Crystal Palace dengan skor 4-2. Erling Haaland mencetak hat-trick pada laga ini.

Skor mencolok mewarnai laga Liverpool vs Bournemouth. The Reds menang besar dengan skor 9-0. Kesembilan gol Liverpool dilesakkan oleh enam pemain berbeda, plus satu gol bunuh diri.

Arsenal kokoh di puncak klasemen setelah menang 2-1 atas Fulham. The Gunners menjadi satu-satunya tim yang masih menjaga rekor 100 persen kemenangan hingga pekan keempat ini.

Harry Kane menjadi pahlawan Tottenham Hotspur dengan brace yang ia lesakkan ke gawang Nottingham Forest.

Hasil Liga Inggris

Southampton 0-1 Manchester United

Chelsea 2-1 Leicester City

Brighton 1-0 Leeds United

Manchester City 4-2 Crystal Palace

Liverpool 9-0 Bournemouth

Brentford 1-1 Everton

Arsenal 2-1 Fulham

Wolves 1-1 Newcastle United

Aston Villa 0-1 West Ham

Nottingham Forest 0-2 Tottenham Hotspur

Klasemen Liga Inggris

Pekan Keempat

# Tim MN M S K MG KG SG P 1 Arsenal FC 4 4 0 0 11 3 +8 12 2 Manchester City FC 4 3 1 0 13 5 +8 10 3 Tottenham Hotspur 4 3 1 0 9 3 +6 10 4 Brighton 4 3 1 0 5 1 +4 10 5 Leeds United AFC 4 2 1 1 7 4 +3 7 6 Chelsea FC 4 2 1 1 5 6 -1 7 7 Newcastle United 4 1 3 0 6 4 +2 6 8 Manchester United 4 2 0 2 4 7 -3 6 9 Liverpool FC 4 1 2 1 13 5 +8 5 10 Brentford FC 4 1 2 1 9 6 +3 5 11 Fulham FC 4 1 2 1 6 6 +0 5 12 Crystal Palace FC 4 1 1 2 6 8 -2 4 13 Southampton FC 4 1 1 2 5 8 -3 4 14 Nottingham Forest 4 1 1 2 2 5 -3 4 15 Aston Villa FC 4 1 0 3 3 7 -4 3 16 West Ham United FC 4 1 0 3 1 5 -4 3 17 AFC Bournemouth 4 1 0 3 2 16 -14 3 18 Everton FC 4 0 2 2 3 5 -2 2 19 Wolverhampton 4 0 2 2 2 4 -2 2 20 Leicester City FC 4 0 1 3 6 10 -4 1

