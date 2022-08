Jadwal Liga Inggris Pekan 4: Chelsea vs Leicester, Arsenal vs Fulham

Bisnis.com, JAKARTA - Berikut jadwal Liga Inggris pekan ketiga yang mempertemukan Chelsea vs Leicester City dan Arsenal vs Fulham.

Pekan keempat Liga Inggris 2022-2023 akan digelar pada Sabtu (27/8/2022) dan Minggu (23/8/2022).

Sepuluh pertandingan pekan keempat Liga Inggris 2022 dibuka dengan partai Southampton vs Manchester United.

Manchester United tengah dalam tren positif setelah memetik kemenangan atas Liverpool pada pekan lalu.

Selepas itu ada lima laga yang digelar bersamaan. Chelsea vs Leicester City, Brighton vs Leeds United, Manchester City vs Crystal Palace, Liverpool vs Bournemouth, dan Brentford vs Everton.

Manchester City bisa merebut kembali puncak klasemen dari tangan Arsenal jika mampu menumbangkan Crystal Palace.

Sementara itu, Chelsea bertekad bangkit setelah takluk 0-3 dari Leeds United pekan lalu. Pun demikian dengan Liverpool sampai pekan keempat belum meraih kemenangan.

Arsenal vs Fulham bakal digelar pada pertandingan hari Sabtu ini. Meski berstatus tim promosi, Fulham bukan tim yang bisa dipandang remeh oleh Arsenal.

Setelah tujuh laga dimainkan, ada tiga pertandingan terakhir yang akan digelar pada Minggu.

Tim promosi, Nottingham Forest, bakal menjamu Tottenham Hotspur pada pertandingan pamungkas pekan keempat.

Jadwal Liga Inggris

Pekan Keempat

Sabtu (27/8/2022)

Southampton vs Manchester United - 18.30 WIB

Chelsea vs Leicester City - 21.00 WIB

Brighton vs Leeds - 21.00 WIB

Manchester City vs Crystal Palace - 21.00 WIB

Liverpool vs Bournemouth - 21.00 WIB

Brentford vs Everton - 21.00 WIB

Arsenal vs Fulham - 23.30 WIB

Minggu (28/8/2022)

Wolves vs Newcastle - 20.00 WIB

Aston Villa vs West Ham - 20.00 WIB

Nottingham Forest vs Tottenham - 22.30 WIB

