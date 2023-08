Jadwal Liga Inggris Pekan 3: Newcastle United vs Liverpool, Arsenal vs Fulham

Berikut jadwal Liga Inggris 2023-2024 pekan ketiga, ada big match Newcastle United vs Liverpool.

Bisnis.com, SOLO - Jadwal Liga Inggris akan memasuki pekan ketiga pada akhir minggu ini, ada big match Newcastle United vs Liverpool.

Liga Inggris 2023-2024 akan mementaskan pekan ketiga pada Sabtu (26/8/2023) dan Minggu (27/8/2023).

Total ada 10 pertandingan yang akan digelar pada pekan ketiga Liga Inggris musim ini, dimulai dengan Chelsea vs Luton Town.

Chelsea belum meraih kemenangan hingga pekan ini. The Blues meraih hasil imbang lawan Liverpool (1-1) dan tumbang dari West Ham United (1-3).

Peluang Chelsea meraih kemenangan pertama terbuka saat melawan Luton Town yang berstatus tim promosi.

Kemudian pada Sabtu malam ada 6 pertandingan yang akan digelar, yakni Bournemouth vs Tottenham Hotspur, Brentford vs Crystal Palace, dan Arsenal vs Fulham.

Lalu ada Manchester United vs Nottingham Forest, Everton vs Wolves, dan Brighton vs West Ham.

Arsenal kontra Fulham juga dikenal sebagai derbi London. The Gunners masih menjaga rekor 100 persen kemenangan, sementara Fulham menelan kekalahan pekan lalu.

Di tempat lain, Manchester United mematok target kebangkitan usai takluk 0-2 dari Tottenham Hotspur pada laga kedua.

Brighton membuat kejutan dengan menjadi pemuncak klasemen sementara. Kini pasukan Roberto De Zerbi itu akan melawan The Hammers yang berbekal kemenangan atas Chelsea.

Pada hari terakhir alias Minggu (27/8/2023), juara bertahan Manchester City akan melawan Sheffield United, lalu Burnley vs Aston Villa, dan Newcastle United vs Liverpool.

Manchester City langsung tancap gas dengan membukukan dua kemenangan. Catatan itu kemungkinan bertambah saat The Citizens berhadapan dengan tim promosi Sheffield United.

Big match Newcastle vs Liverpool akan menutup pekan ketiga Liga Inggris. Di bawah arahan Eddie Howe, The Magpies menjadi tim yang disegani. Meskipun, Newcastle kalah dari Manchester City pekan lalu.

Adapun Liverpool meraih satu kemenangan dan satu kali imbang di tengah kritikan terhadap aktivitas transfer mereka.

Berikut jadwal Liga Inggris 2023-2024:

