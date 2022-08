Hasil Drawing Piala Liga Inggris: Manchester City vs Chelsea di 32 Besar

Bisnis.com, JAKARTA - Berikut hasil drawing Piala Liga Inggris (EFL Cup) 2022-2023 yang langsung mempertemukan Manchester City vs Chelsea.

Drawing babak ketiga (32 besar) Piala Liga Inggris (EFL Cup) 2022-2023 telah digelar pada Kamis (25/8/2022) dini hari WIB.

Hasil undian Piala Liga Inggris akan mempertemukan Manchester City vs Chelsea di babak ketiga. Adapun Manchester United akan ditantang Aston Villa.

Undian dilakukan setelah rangkaian babak kedua usai. Babak itu baru mempertemukan klub-klub divisi bawah Liga Inggris. Klub-klub Premier League langsung lolos ke babak ketiga.

Duel sesama klub Premier League langsung tersaji di babak ketiga ini. Laga Manchester City vs Chelsea menjadi sorotan utama.

Klub Manchester lainnya, Manchester United, juga bertemu klub Premier League. Tim asuhan Erik ten Hag akan berhadapan dengan Aston Villa.

Duel sesama tim Premier League juga terjadi di laga lain yakni Arsenal vs Brighton, Newcastle United vs Crystal Palace, Nottingham Forest vs Tottenham, dan Bournemouth vs Everton.

Liverpool lebih beruntung dalam undian itu karena hanya akan menghadapi Derby County, yang kini berlaga di divisi tiga. Leicester City juga akan melawan Newport County, tim divisi empat.

Pertandingan babak ketiga Piala Liga Inggris akan diadakan pada 8, 9 dan 10 November 2022. Liverpool merupakan juara bertahan turnamen ini.

Berikut Hasil Undian Piala Liga Inggris

Babak Ketiga

Arsenal vs Brighton

Manchester City vs Chelsea

Manchester United vs Aston Villa

Wolverhampton vs Leeds

Nottingham Forest vs Tottenham

Newcastle United vs Crystal Palace

Bournemouth vs Everton

Liverpool vs Derby County

Leicester vs Newport County

West Ham vs Blackburn

Southampton vs Sheffield Wednesday

Brentford vs Gillingham

Burnley vs Crawley

Bristol City vs Lincoln City

Stevenage vs Charlton

MK Dons vs Morecambe

