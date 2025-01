Jadwal Liga Inggris Pekan 23: Big Match Manchester City vs Chelsea

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Jadwal Liga Inggris 2024-2025 pekan ke-23 akan diwarnai big match sengit Manchester City vs Chelsea.

Pekan ke-23 Liga Inggris 2024-2025 akan bergulir mulai besok, Sabtu (25/1/2025) malam hingga Senin(27/1/2025) dini hari.

Total ada 10 pertandingan yang akan berlangsung pada pekan ke-23 Liga Inggris 2024-2025, dimulai dengan 5 laga yang digelar serentak.

Pada Sabtu malam ada duel Brighton vs Everton, Liverpool vs Ipswich Town, Southampton vs Newcastle United, Wolverhampton Wanderers (Wolves) vs Arsenal, dan Bournemouth vs Nottingham Forest.

Liverpool bertekad untuk memperlebar jarak. Saat ini The Reds nyaman di puncak klasemen dengan margin 6 poin dari Arsenal dan Nottingham Forest. Plus, Liverpool masih menyimpan 1 laga tunda kontra Everton.

Di sisi lain Arsenal (peringkat 2) dan Nottingham Forest (peringkat 3) akan bermain tandang pada pekan ini. Mereka sama-sama tak terkalahkan dalam 5 laga terakhir, bahkan Forest mampu memetik 4 kemenangan dan Arsenal hanya 3 kali.

Laga sulit akan dilakoni The Forest yang bakal bertandang ke markas Bournemouth. Dalam 5 laga terakhir Bournemouth tak terkalahkan, bahkan mereka mampu mengalahkan Manchester United (3-0), membekuk Newcastle United (4-1) dan mengimbangi Chelsea (2-2).

Setelah 5 pertandingan yang digelar bersamaan itu usai, ada big match Manchester City vs Chelsea yang akan terselenggara.

Manchester City sudah keluar dari periode buruk di Liga Inggris. The Citizens nirkalah dalam 5 laga terakhir, dengan rincian 3 kali menang dan 2 kali imbang.

Akan tetapi di Liga Champions tengah pekan lalu Manchester City mesti menyerah 2-4 di markas Paris Saint-Germain (PSG). Situasi itu membuat kondisi anak asuh Pep Guardiola terbilang fluktuatif.

Di sisi lain Chelsea menelan 2 kekalahan dalam 5 laga terakhir. Namun pada laga Liga Inggris pekan lalu The Blues bisa menang 3-1 atas Wolves.

Chelsea (40 poin) bertengger di posisi keempat dan hanya unggul 2 angka atas Manchester City. Artinya, jika Chelsea kalah pada laga ini maka posisi keempat akan direbut oleh Manchester City.

Selanjutnya pada Minggu (26/1/2025) malam ada duel Tottenham Hotspur vs Leicester City dan Crystal Palace vs Brentford yang bakal dimainkan bersamaan.

Musim ini menjadi perjalanan yang buruk bagi Tottenham Hotspur. Tim asal London itu terdampar di posisi ke-15 atau 3 peringkat di atas zona degradasi. Mereka tak pernah menang dalam 5 laga terakhir, bahkan 4 di antaranya berakhir dengan kekalahan.

Sementara itu laga Crystal Palace vs Brentford akan menjadi perebutan posisi ke-11 klasemen. Kedua tim hanya terpaut 1 poin saja.

Laga Aston Villa vs West Ham United akan berlangsung menjelang Senin (27/1/2025) dini hari. Aston Villa menghuni posisi kedelapan dan mengintip persaingan di zona Eropa, sedangkan West Ham tercecer di urutan ke-14.

Bentrokan Fulham vs Manchester United akan menjadi penutup pekan ke-23 Liga Inggris 2024-2025.

Setan Merah belum mampu bangkit setelah Ruben Amorim ditunjuk sebagai manajer menggantikan Erik ten Hag. The Red Devils bahkan hanya memetik 1 kemenangan dalam 4 laga terakhir, 3 laga di antaranya kalah.

Manchester United kini di posisi ke-13, tertinggal 7 angka di belakang Fulham yang menempati urutan ke-10 dengan 33 poin.

Berikut jadwal Liga Inggris 2024-2025: